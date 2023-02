Plataforma per a promoure l’ús del vehicle compartit en els desplaçaments recurrents

Unes noies compartint cotxe (Freepik)

Ja està disponible la nova plataforma digital impulsada per l’Oficina de l’Energia i del Canvi Climàtic (OECC) que té com a principal objectiu estimular i promoure l’ús compartit del vehicle privat. L’eina, que es pot utilitzar des de qualsevol aparell electrònic a través de l’enllaç http://andorra.compartir.org/, proporciona a la ciutadania una alternativa més de mobilitat sostenible amb la voluntat que es comparteixin els viatges en cotxe, especialment els viatges regulars per a anar a la feina o estudiar, per a ajudar a reduir, així, les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH).

Ho ha destacat el director de l’OECC, Carles Miquel, i la tècnica de l’OECC, Anna Boneta, durant la roda de premsa per a presentar la nova eina. Miquel i Boneta han contextualitzat que la mobilitat interna representa el 14% de les emissions de GEH que emet el país, i per tant és un dels sectors que en l’acció climàtica pren una importància rellevant.

“El marc normatiu s’ha adaptat progressivament en els darrers anys per a afavorir una mobilitat més sostenible”, ha emfatitzat Miquel. La nova plataforma permet complir amb el mandat del Consell General i l’Acord de reconeixement de la crisi climàtica i de declaració de l’estat d’emergència climàtica i ecològica, que demanava al Govern l’impuls de diverses accions entre les quals es preveu la implantació d’una plataforma nacional per a compartir cotxe.

En aquest mateix sentit, al juliol del 2021 es va provar l’Acord de joventut per unanimitat del Consell General, un document que busca establir noves mesures que responguin a la realitat i les necessitats concretes del jovent. Entre les accions incloses en l’àmbit de la mobilitat sostenible, destaca també el foment del vehicle compartit. Així mateix, l’eina també permet anar en la línia de les accions recollides a la Llei d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic (Litecc), l’Estratègia energètica nacional i de lluita contra el canvi climàtic i l’Estratègia nacional de mobilitat.

La plataforma web és totalment gratuïta, àgil, de fàcil accés i la pot utilitzar tothom. Ofereix la possibilitat de trobar persones que vulguin compartir vehicle, amb la possibilitat d’oferir viatge o cercar-ne. Així, es pot veure les persones inscrites per a fer un viatge similar al desitjat i quines són les preferències de l’usuari que l’ofereix, si disposen o no de cotxe, el motiu del desplaçament, els seus horaris i tot un seguit d’informació per a triar amb qui és més pràctic compartir el viatge en cada cas.

Un cop els usuaris contactin entre ells, serà per correu electrònic que es posaran d’acord en les condicions del viatge, de manera immediata i sense intermediaris.