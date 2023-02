La CTP reuneix més de 30 entitats per a posar en valor la pedra seca als Pirineus

Membres de la CTP que impulsen la construcció en pedra seca (CTP)

Saint-Jean-Pied-de-Port, la localitat basca de Nova Aquitània de gran tradició transfronterera, acull aquest dimarts, 21 de febrer, més de 30 entitats de tot el territori pirinenc per a treballar al voltant de les seves idees de projecte per a revaloritzar la tècnica de construcció en pedra seca als Pirineus.

L’estiu passat, la Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP) va llançar una crida a idees de projecte en aquesta temàtica amb l’objectiu de construir projectes de cooperació transfronterera. Una desena d’entitats i empreses dels territoris pirinencs van respondre amb les seves propostes, que es debatran avui a la seu de la Communauté d’Agglomération du Pays Basque.

La idea de posar en marxa un projecte sobre la pedra seca neix de la voluntat de revaloritzar el patrimoni dels Pirineus, molt desconegut, no només a través de la recuperació dels elements físics sinó també de la tècnica de construcció i els seus usos ancestrals, reconeguts com a Patrimoni Immaterial de la UNESCO el 2018. Un art que pot contribuir a la inserció professional, al foment d’un turisme més sostenible, a l’aplicació de les anomenades “solucions basades en la natura” davant de riscos naturals o, fins i tot, a la protecció de la biodiversitat, ja que els elements construïts mitjançant aquesta tècnica juguen un paper important en l’agropastoralisme i com a hàbitat per a plantes, líquens, insectes, rèptils i petits mamífers.

L’objectiu de la Comunitat de Treball dels Pirineus amb aquesta jornada és construir projectes de cooperació transfronterera que promoguin la identificació de la població dels Pirineus amb el patrimoni cultural.





Un grup de treball dedicat al patrimoni cultural dels Pirineus

La Comunitat de Treball dels Pirineus va posar en marxa el 2019 un grup de treball dedicat a desenvolupar i dinamitzar el patrimoni cultural pirinenc. Aquest grup el formen persones expertes procedents de cadascun dels set territoris de la CTP i que han estat designades pels seus governs respectius.

El patrimoni cultural és un dels pilars del segon eix temàtic de l´Estratègia Pirinenca. Aquesta estratègia cerca el desenvolupament d’accions que millorin l’atractiu del territori, així com identificar noves fonts d’ocupació, professions de futur o crear una xarxa transfronterera d’ofertes desocupacionalitzades. A més, també es busca reforçar la cooperació transfronterera a través de la creativitat i la innovació social per i per al territori.

La pedra seca va sorgir com a temàtica d’interès comú dins del grup de treball. La construcció en pedra seca forma part de l’herència cultural pirinenca i europea. Als Pirineus, però també a molts altres llocs d’Europa, hi ha milers de quilòmetres de murs construïts amb aquesta tècnica mil·lenària, a més d’edificis amb una gran varietat de propòsits.





Sobre la Comunitat de Treball dels Pirineus

El consorci de la Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP) és un organisme interregional de cooperació transfronterera creat pel Consell d’Europa el 1983. Des de fa gairebé 40 anys, la CTP busca afavorir els intercanvis entre territoris i agents del massís pirinenc, trobant solucions conjuntes a problemes comuns.

Format per dues regions franceses (Nouvelle-Aquitaine i Occitanie), quatre comunitats autònomes espanyoles (Aragó, Catalunya, Euskadi i Navarra) i el Principat d’Andorra; l’objectiu de la CTP és contribuir al desenvolupament dels Pirineus, tenint en compte els seus desafiaments i recolzant-se a les seves fortaleses.