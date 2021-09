Plantes d’interior que t’ajudaran a dormir

Les plantes d’interior s’han conreat durant segles i segles per la seva aparença estètica, però també poden ser beneficioses per a la salut. Parlem d’algunes que t’ajudaran a dormir molt millor.

Àloe vera. Era coneguda com ‘la planta de la immortalitat’ en les antigues civilitzacions grega i romana. Se sap que conté antioxidants i que promou la salut de la pell i del cabell. A més, purifica l’aire i t’ajudarà a dormir millor.

Palma sorra. Segons la NASA, elimina la majoria dels contaminants interiors. A més, redueix les possibilitats de sofrir asma, irritació de pell i càncer associats amb la contaminació per formaldehid.

Alfàbrega. Coneguda com ‘l’herba sagrada’ per les seves propietats medicinals i els seus beneficis per a la salut, aquesta herba aromàtica és molt rica en polifenols que ajuden a combatre la inflamació. També compta amb propietats antimicrobianes i antibacterianes. D’altra banda, se sap que ajuda a agafar el son, combatre la depressió i reduir l’estrès.

Falguera. És una de les plantes més antigues del planeta i és apreciat per les seves propietats purificadores de l’aire. Funciona contra toxines que provoquen diversos malestars com a maldecaps, problemes per a respirar, etcètera.

Per guiadejardineria.com / AMIC – Tot Sant Cugat