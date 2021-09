Medi Ambient licita una campanya de comunicació per conscienciar sobre la Llei d’economia circular

El Govern ha aprovat, a proposta de la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, la licitació del concurs per a la realització dels treballs de disseny i producció d’una campanya de comunicació sobre la Llei d’economia circular.

La voluntat és impulsar una campanya de conscienciació ciutadana que té com a objectiu generar un impacte mediàtic positiu per poder sensibilitzar, conscienciar i informar a les persones sobre l’economia circular, tant des del punt de vist global com sobre el que preveu el projecte de llei d’economia circular, actualment en tràmit parlamentari. Cal tenir en compte que el projecte de llei té una implicació directe sobre la vida quotidiana de la ciutadania.

Els públics objectius són per una banda la ciutadania en general (considerant la gent gran, la gent jove, les famílies, etc…) i per altra banda els diferents sectors econòmics concernits en el projecte de llei d’economia circular: turisme i restauració, construcció, comerç, entre d’altres.

Cal recordar que el projecte de Llei d’economia circular té per objectiu crear el marc i les estructures necessaris per avançar cap a l’economia circular promovent un consum de béns i serveis més sostenible; establint una política de gestió de residus amb l’objectiu de reduir-ne la generació i augmentar el reciclatge i potenciant l’economia circular en els principals sectors productius del país amb una forta implicació de l’Administració pública.

El concurs públic és nacional, amb modalitat ordinària i procediment obert. El plec de bases es pot descarregar de manera gratuïta als webs www.tramits.ad o www.e-tramits.ad (enllaç: Edictes i plecs de bases) o es pot recollir al Servei de Tràmits del Govern. Els interessats tenen temps fins al proper 27 d’octubre.