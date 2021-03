Piscines de sorra, autèntics paradisos tropicals

A qui no li agradaria poder gaudir a casa d’un trosset de platja privada?… Això és sens dubte el que pensen les cada cop més nombroses persones que decideixen instal·lar una piscina de sorra o piscines-platja com també se les coneix, en la seva pròpia llar. Són piscines que tracten de semblar al màxim possible a una platja natural i paradisíaca.

I és que si abans aquest tipus de piscina estaven reservades als hotels i altres centres de luxe, ara poden construir-se en cases particulars de forma totalment personalitzada. L’única limitació serà l’espai del qual disposis i el pressupost amb el qual comptis.

Aquest tipus de piscina requereixen el mateix manteniment que les de tota la vida, i com dèiem pots fer-la al teu gust, triant la forma, la profunditat, la grandària i fins i tot el desnivell desitjat. A més, podràs després complementar-la amb diferents accessoris com a roques, pedres, cascades i vegetació. La seva estructura és de formigó, totalment estanc i recoberta de diverses capes de sorra compactada.

Com a avantatge a més de la seva aparença, és la seva entrada gradual i progressiva com si d’una platja autèntica es tractés, per la qual cosa és ideal per a persones grans, persones discapacitades i nens petits. En mancar d’escales necessàries per a entrar i sortir, també els contratemps i accidents d’aquests elements, s’eviten.