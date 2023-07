Pirineu: Volen garantir caixers en pobles on no hi ha sucursals

Un caixer d’una entitat financera (arxiu)

La Generalitat de Catalunya ha començat aquest dimarts un pla amb què pretén garantir la presència de caixers automàtics i serveis financers als municipis que actualment no disposen de cap oficina bancària. La mesura engloba 503 municipis, dels 947 que existeixen a Catalunya. Entre aquests termes n’hi ha molts del Pirineu, on actualment la presència d’entitats financeres se circumscriu a les poblacions amb més habitants.

A l’Alt Urgell, per exemple, actualment només hi ha oficines en 4 dels 19 municipis de la comarca: la Seu d’Urgell, Oliana, Organyà i Coll de Nargó. I a la Cerdanya, tan sols se’n pot trobar a Puigcerdà, Bellver, Alp, Llívia i Martinet. A més a més, des de la pandèmia alguns bancs han aprofitat per a aplicar restriccions d’horaris o d’atenció a les seus amb menys clients.

Segons han explicat des del Govern català, la solució que proposen per als municipis que no disposen d’aquesta oferta passa per crear una xarxa d’oficines mòbils itinerants, amb la qual aquests municipis disposaran d’accés a aquests serveis dos cops al mes, és a dir, un cop cada quinze dies.

A banda de permetre l’extracció de diners des d’un caixer automàtic, el pla inclourà la prestació d’assistència financera, semblant a l’atenció que es podia rebre a les sucursals tradicionals. Amb aquesta iniciativa, afirmen, “es pretén que el 100% de la ciutadania tingui garantit l’accés als serveis financers que es poden trobar en una oficina bancària”.





Un 73% menys d’oficines que fa 15 anys a Catalunya

El tancament indiscriminat de sucursals per part dels bancs, la desaparició de les caixes d’estalvis catalanes i la concentració del sector financer espanyol en molt poques entitats, quasi totes amb la seu social fora de Catalunya, ha provocat que actualment a Catalunya només quedin 2.194 oficines bancàries, un 73% menys que les que hi havia al 2008, d’acord amb el Registre d’oficines d’entitats supervisades pel Banc d’Espanya. De fet, aquesta reducció ha estat més accentuada que la mitjana de l’Estat espanyol, on la pèrdua d’oficines ha estat del 58%, i de la zona euro, on ha estat de només un 41%.

Davant d’aquesta situació, i de la inacció dels bancs per a solucionar-ho, el Govern català ha vist “convenient agafar la iniciativa i proposar solucions”, perquè coincideixen amb els usuaris a denunciar que “la manca d’oficines bancàries exclou de l’accés a aquest servei bàsic determinats col·lectius, ja sigui pel seu lloc de residència, la seva edat, la seva falta d’habilitats digitals o per qüestió de recursos econòmics”. La població que viu en aquests 503 municipis sense oficina bancària suma 307.553 habitants.





Consulta preliminar

Per tal de desplegar el pla, el Govern de la Generalitat iniciarà aquesta setmana una consulta preliminar de mercat com a pas previ a la licitació del servei. En tractar-se d’una proposta innovadora, aquest primer tràmit permet a l’administració “mantenir un diàleg tècnic i escoltar les propostes que puguin plantejar els interessats a participar en el futur concurs”. La consulta es realitzarà durant els mesos de juliol i agost. Després, quan es processi la informació rebuda, la voluntat és publicar la licitació a partir del mes de setembre.