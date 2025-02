Pintures rupestres de la Vall de la Coma, viatge a la prehistòria de les Garrigues

Ruta a peu fins a les pintures rupestres de la Vall de la Coma ©CCGarrigues

Les Garrigues amaguen tresors fascinants que ens connecten amb el nostre passat més remot. Un d’aquests tresors és la Vall de la Coma, a l’Albi, on es conserven pintures rupestres que són un testimoni excepcional de la creativitat humana durant la prehistòria. Aquest indret, declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO el 1998 com a part de l’Art Rupestre de l’Arc Mediterrani, reuneix història, art i natura en un entorn que sembla estar congelat en el temps.

Les pintures, datades entre el 5.000 i el 1.000 aC, plasmen escenes quotidianes com la caça, rituals o moments de vida comunitària, sempre amb línies simples, però expressives que reflecteixen formes humanes estilitzades i animals com cabres i cérvols. Elaborades amb pigments naturals com l’ocre vermellós extret de minerals, aquestes figures són més que art:

Són missatges simbòlics amb un profund significat espiritual i cultural dels nostres avantpassats.

L’emplaçament d’aquestes pintures tampoc és casual. Ubicades en un abric natural de roca calcària, es troben protegides per un paisatge típicament garriguenc, ple d’oliveres, ametllers i marges de pedra seca. La Vall de la Coma no només convida a admirar aquestes obres mil·lenàries, sinó també a submergir-se en la serenor d’un indret que conserva l’essència del temps. Per a visitar-les, és imprescindible fer-ho a través de rutes guiades organitzades per l’Ajuntament de l’Albi, entitat que vetlla per la preservació d’aquest tresor. Els grups són reduïts per a garantir una experiència tranquil·la i respectuosa amb el patrimoni.

Arribar-hi des de Lleida és senzill: només cal seguir l’N-240 fins a la sortida de l’Albi i, un cop al poble, les senyalitzacions us guiaran fins a la Vall de la Coma. L’accés final és a peu, amb una caminada breu de 200 metres, però costeruda, ideal per a aquells que gaudeixen del contacte amb la natura.

Per a treure el màxim profit a la visita, es recomana portar calçat còmode, aigua i una gorra si es viatja durant els mesos més calorosos. A la primavera i la tardor, quan el clima és més agradable, el paisatge colorit es converteix en un espectacle que complementa perfectament l’experiència.

I no oblideu que el respecte és clau per a conservar aquest llegat: no es poden tocar les pintures ni fer-ne fotografies amb flaix per a evitar danyar-les.

Un guia especialitzat farà que la visita sigui encara més enriquidora, explicant el context històric i cultural d’aquestes obres úniques. Després de gaudir de la Vall de la Coma, podeu completar l’escapada amb una visita al poble de l’Albi, conegut pel seu imponent castell renaixentista i una gastronomia arrelada al territori, amb l’oli d’oliva verge extra com a protagonista.

Aquest racó amb encant és més que una finestra al passat: és una oportunitat per a connectar amb la història i amb el paisatge autèntic de les Garrigues. La seva preservació és una responsabilitat compartida entre institucions i visitants, assegurant que les generacions futures també puguin emocionar-se davant aquest llegat ancestral.

Si encara no heu descobert les pintures rupestres de la Vall de la Coma, teniu un viatge pendent al passat de les Garrigues!





Per Lourdes Farré