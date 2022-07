“Petites Solucions”, nova campanya d’Unicef Andorra

UNICEF llença una nova mobilització, “ Petites Solucions “, per a recaptar fons per a finançar les campanyes de vacunació d’UNICEF a tot el món. Durant el que resta d’any 2022, el Comitè Nacional d’Andorra d’UNICEF mantindrà activa la campanya #PetitesSolucions.

Les vacunes es troben entre els més grans avenços de la medicina moderna. Gairebé han eliminat malalties com el xarampió i la pòlio, salvant milions de vides cada any: entre 2 i 3 milions. UNICEF treballa en més de 190 països i contribueix a la vacunació del 45% dels nens i nenes del món.

L’UNICEF ha contribuït a millorar la salut de 760 milions d’infants amb vacunes salvavides –evitant més de 13 milions de morts– en els últims 20 anys. El 30% de les morts d’infants menors de cinc anys es deu a malalties que les vacunes poden evitar. Avui dia hi ha vacunes efectives i segures per a més de 25 malalties. De fet, en els 220 anys des de la seva creació, les vacunes han salvat més vides que cap altra innovació mèdica en la història.

La bona notícia és, que més del 80% dels infants del món reben vacunes, però encara hi ha 23 milions d’infants que no hi tenen accés.

Com a organització per a infants més gran del món i la principal compradora de vacunes al món, UNICEF està en una situació única per a ajudar a garantir que tots els infants estan immunitzats.

La immunització rutinària ha demostrat ser una de les intervencions de salut pública més reeixides i rendibles. En donar suport als objectius d’immunització d’UNICEF, els donants contribueixen a proporcionar vacunes que salven vides avui i ens ajuden a protegir els infants del demà.

Punts claus sobre la immunització i UNICEF:

La immunització ofereix un retorn excepcional de la inversió, amb cada 1 euro invertit contra deu patògens hi ha un retorn de 26 euros d’estalvi en despeses sanitàries. La pandèmia de COVID-19 ha afectat greument la immunització rutinària dels infants, amb la majoria dels països experimentant caigudes en les taxes de vacunació infantil. Cada any, UNICEF subministra més de 2.000 milions de dosis de vacunes, fins a arribar aproximadament al 45% dels infants menors de 5 anys del món. UNICEF treballa en estreta col·laboració amb tots els principals actors i governs per a la immunització, per a garantir que es treballa de manera unida, eficient i eficaç. UNICEF és finançada al 100% voluntàriament i compta amb el suport dels donants per a oferir resultats que salven vides als infants.

La campanya és dirigeix a finançar la resposta d’UNICEF als reptes de la immunització, en donar suport als països en els seus esforços per a restaurar, mantenir i enfortir els serveis d’immunització, assegurar un finançament sostenible, garantir el subministrament a tot el món, operant la xarxa més gran del món, d’adquisició, emmagatzematge, enviament i distribució via cadena de fred de vacunes.

També s’enfoca a reforçar els serveis sanitaris i socials, promoure l’acceptació de les vacunes, i, per suposat, liderar els esforços en situacions d’emergència.

La campanya vol recaptar fons via la captació de socis, per a assegurar un finançament estable i recurrent a aquests programes. Per a les persones o institucions que busquen aconseguir el major impacte per als infants, UNICEF és el millor partner. L’entitat ha construït la seva reputació amb més de 75 anys de treball per a infants de tot el món.

Fer-se soci d’UNICF significa donar suport a un enfocament que integri la vacunació de manera holística amb altres serveis essencials de la comunitat, perquè la contribució vagi més enllà i doni suport al benestar de tots el nens i les nenes.