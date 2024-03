Persones que inspiren

Juan Juncosa

Qui motiva al motivador? Els meus articles sempre intenten donar consells, idees i/o reflexions, generar eines que us siguin útils. Per desgràcia el meu estat de salut fa que a vegades em fallin les piles. Què fer llavors? De tant en tant llegeixo històries de persones que en algun moment de la història han fet una cosa transcendental, alguna cosa que pot servir d’exemple per a uns altres.

He pensat que, de tant en tant, podria dedicar un espai a aquestes persones. Avui vull parlar de Martin Luther King. Un dels seus discursos més famosos es diu “Tinc un somni” Aquest discurs va ser tal vegada un dels més importants o que més va ressonar a tot el món. Personalment, una frase que a mi m’impacta d’ell és: “Si no pots volar, corre. Si no pots córrer, camina. Si no pots caminar, gateja. Però facis el que facis, sempre segueix cap endavant.”

Per a moments importants i vitals de la teva vida, aquesta frase pot servir-te molt bé. A mi, el que em suggereix és que, fins i tot, quan creguis que no tens energia, quan et sents esgotat, quan no pots més, el poc que puguis fer per tu, fes-ho! Fes allò que depengui de tu per poques forces que tinguis. Bé, poc és l’esforç que un arbre requereix en deixar anar la seva llavor. Però, una vegada la llavor ha caigut s’ha iniciat tot un procés que pot desembocar en èxit o no. Però, hi ha grans i forts arbres que van créixer només per deixar anar la llavor.





