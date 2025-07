Pere Baró (PS) demana sobre la liquidació de BPA

El conseller general, Pere Baró (PS)

El conseller general socialdemòcrata, Pere Baró, ha entrat a Sindicatura una bateria de preguntes per tal de ser respostes pel Govern. Baró demana quina és la posició oficial de l’Executiu pel que fa a la naturalesa jurídica de Banca Privada d’Andorra (BPA), el conseller sol·licita si és considerada una empresa pública o una empresa privada de titularitat 100% pública, i com s’explica que aquesta classificació pugui variar segons la conveniència de l’AREB.

Baró, demana quina és la valoració que fa el Govern al fet que hi hagi actualment quatre querelles criminals admeses a tràmit contra l’AREB i alguns dels seus membres, especialment en relació amb:

L’autorització de la compra dels CoCo’s per part del Grup JC Flowers, que podria haver generat un presumpte frau superior als 83 milions d’euros.



La tolerància o omissió davant el fet que les auditories realitzades per Forvis Mazars (a BPA) i per EY (a Vall Banc) no mencionessin aquest presumpte frau.



La gestió presumptament deslleial de BPA, afavorint la migració de clients cap a Vall Banc malgrat l’existència de fons propis negatius a BPA, en perjudici dels clients no migrats.

El conseller general pregunta si considera el Govern que l’AREB pot exercir de manera imparcial, objectiva i professional el càrrec d’Administrador judicial en el procés de fallida de BPA, tenint en compte tot l’esmentat anteriorment.

Pere Baró també demana si el Govern no creu que, pel bé de la transparència (tal com s’ha defensat des del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, tant aquesta legislatura com en l’anterior), l’AREB hauria de fer públics els estats financers de BPA al Consell General i al Tribunal de Comptes, atesa la seva condició d’organisme públic.