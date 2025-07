Èxit de participació al Repte Volta a l’Alt Urgell pels camins del Camina Pirineus

Imatge d’una de les etapes (CCAU)

Aquest cap de setmana s’ha tancat amb èxit de participació la primera part del Repte Volta a l’Alt Urgell, amb el qual es proposa donar la volta a peu a tota la comarca en diverses etapes utilitzant la xarxa de senders del Camina Pirineus. 202 persones han pres part en les set etapes que s’han fet entre els mesos de febrer i de juny d’aquest any i que han transcorregut per alguns dels paratges més emblemàtics de la comarca com són la vall de Cabó, la serra del Boumort, el Port del Cantó, Sant Joan de l’Erm i Ós de Civís, oferint als participants una combinació única de paisatges espectaculars, història i patrimoni.

La xifra de caminants que s’han apuntat al Repte confirma l’interès que hi ha pel senderisme i per la descoberta activa i respectuosa del territori, ja que més enllà de ser una activitat esportiva és una manera de fomentar la cohesió i el coneixement de l’entorn. De fet, els participants destaquen l’experiència com una “oportunitat excepcional per a redescobrir la comarca, compartir moments amb persones que tenen interessos comuns i conèixer la feina dels guies i dinamitzadors locals”.

Un aspecte remarcable de la primera fase del Repte ha estat la participació de persones de més de 60 anys, algunes de les quals amb un alt nivell d’entrenament, i dos d’elles han completat les set etapes, “un fet admirable i digne de reconeixement”, com remarca l’organització. Les rutes són de caràcter exigent i es recomanen a caminadors habituats a llargues distàncies i desnivells de muntanya, per bé que l’organització ofereix assessorament personalitzat per a resoldre dubtes i adaptar la participació a les capacitats de cadascú.

El Repte Volta a l’Alt Urgell és una iniciativa impulsada per Marxa Nòrdica Cadí Pirineus, Turisme Alt Urgell i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell (CCAU), que facilita la logística de transport amb sortida i recollida amb autobús per a les etapes més allunyades. L’any que ve se’n farà la segona part, amb etapes que passaran de sud a nord per Oliana, l’Alzina d’Alinyà, La Vansa, Cava, Arsèguel, Pont de Bar i les Valls de Valira, completant així el recorregut circular per l’Alt Urgell.





Més informació a https://www.nordicwalking.cat/.