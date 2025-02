Pèrdua de competitivitat salarial d’Andorra

Foto d’arxiu d’una treballadora en una cafeteria (arxiu)

Els sous d’Andorra són cada cop menys competitius respecte a Espanya, que ha estat tradicionalment la principal font de mà d’obra que arribava al Principat. Un fet que només ha canviat els darrers anys. Queda patent si es comparen els salaris mínims dels dos estats. El 2015 a Espanya era de 648 euros al mes i a Andorra, de 962. Aquestes xifres són enganyoses ja que no tenen en compte que al país veí està instaurada la modalitat de les 14 pagues, poc habitual a la resta del món.

Si s’inclouen aquestes dues pagues extra, el salari mínim real espanyol el 2015 puja a 756 euros mensuals i al Principat frega els 1.000 euros. El 2020 a Espanya s’havia apujat a 1.108, més que els 1.083 d’Andorra. A partir de 2022 el salari mínim nacional torna a ser més elevat. I aquest 2025 la diferència torna a ser mínima: 1.381 euros mensuals al sud i 1.447 aquí.

En tot aquest temps, Andorra ha afrontat una greu crisi d’accés a l’habitatge que dificulta que vinguin nous treballadors, fins i tot professionals qualificats. I també que es mantinguin. Això ha coincidit amb una gran arribada de sud-americans, on el nivell de vida és molt menor que l’europeu. De fet, en els últims 5 anys la població ha crescut en 9.000 habitants.

“Tant l’andorrà com l’espanyol (SMI), que ara estan molt parells, encara estan lluny del francès. Si volem atreure professionals que vinguin a treballar a Andorra, ja no només personal altament qualificats, sinó mà d’obra per tots els comerços, restauració, turisme… doncs haurem d’incrementar els sous per a seguir atraient gent. Ara bé, les empreses necessitaran traduir aquests increments de sou en increments de productivitat, perquè si no l’únic que faran serà augmentar els costos”, assenyala l’economista Vladimir Fernández en declaracions a AndorraDifusió.