25 anys de les emissions regulars d’Andorra Televisió

Va ser un projecte que a punt va estar de no veure la llum, ja que tenia al seu òrgan gestor, l’ORTA, dividit al 50% a favor i en contra. Però finalment el 4 de desembre del 1995, ara fa 25 anys, van començar les emissions diàries a Andorra Televisió amb dos informatius i un resum de l’actualitat setmanal.

Durant 25 anys, al carrer o a plató, els equips de la ràdio i televisió públiques han tingut com a missió informar al ciutadà de tot el què passa al Principat.

Ho han fet amb els mitjans que a cada època es tenien a l’abast i així ho han recordat els protagonistes dels primers informatius de l’any 95. El 4 de desembre d’aquell any començaven les emissions regulars.

“Treballàvem moltíssim. Hi dedicàvem moltes hores, però ho fèiem amb una energia… Clar, és el que té la joventut”, explica una de les protagonistes, la periodista i presentadora d’informatius Pati Molné. “Recordo que va ser molt esforç, un gran repte”, coincideix la presentadora Sònia Matute, ara a l’arxiu d’RTVA. I un altre, l’actual director general de la casa, Xavi Mujal, encara recorda la col·laboració amb Gabriel Fernández a les transmissions de bàsquet de l’època.

Qui fou el director de l’ORTA al 1995, Enric Castellet, sap que “era una aventura, un repte diari, perquè cada dia descobríem coses”. “En un mes o mes i escaig es va construir tot un plató de televisió, el control de realització i la xarxa necessària per portar els senyals fins als estudis de l’ORTA. En tres mesos vam passar de no tenir res a fer L’Informatiu”, recorda.

Sònia Matute és de les que té més frescs els records. Digitalitza imatges antigues i ara reviu l’any 98… “Em fa reviure tot el que fèiem en aquella època”, diu emocionada. Però Pati Molné també se’n recorda, riu en repassar l’anècdota quan la Marina Rossell, que actuava aquí, es va sorprendre que la mateixa presentadora la maquillés… “vam començar amb una sabata i una espardenya”.

La reflexió de Matute, però, és que “hem demostrat que som necessaris, que ja no és el directe de la televisió, sinó que ho pots consumir quan vulguis i on vulguis”. Mujal ho confirma: “a tot Europa les audiències han augmentat, en contrastar-se (els mitjans públics) com els mitjans més veraços a l’hora de transmetre la informació relativa a la pandèmia, crec que ens hem reafirmat en el paper que hem de jugar els mitjans de comunicació públics”.