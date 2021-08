5 Elements que pots reutilitzar a casa

Tenim elements a casa com ara samarretes velles, ampolles de plàstic o gots de vidre que ja no usem i hem pensat moltes vegades a tirar-los. Però pots reciclar-los i reutilitzar-los. Només has de dedicar una estona a fer manualitats. Et donem idees.

Pots de vidre: Els pots convertir en contenidors per a la teva cuina. Pots decorar la tapa del pot de vidre amb un tros de tela o pintar-la del teu color preferit.

Ampolles de plàstic: Transforma-les en bufons testos per al teu jardí. Després de netejar l’ampolla, talla la part de baix amb unes tisores, tria el disseny que més t’agradi per a decorar-la i sembra la teva planta.

Restes de cafè: Barreja cafè en aigua calenta per a desengreixar olles. Amb aquesta mescla, utilitza una esponja per a treure el greix. Per a acabar, renta-la com ho fas normalment.

Samarretes de cotó: Les pots convertir, quan ja són velles, en draps per a eixugar els plats. Només has de retallar-les amb tisores donant-los la mida que necessites.

Llaunes buides: Les pots usar com a pots per a guardar llapis. Renta molt bé les llaunes abans d’usar-les, pots pintar-les i decorar-les o simplement mantenir el seu disseny original. En la teva cuina poden ser molt útils per a guardar culleres i coberts.

D’ara endavant, abans de tirar a les escombraries elements que no saps com usar, recorda que existeixen maneres per a reutilitzar-los i decorar la teva llar.

Per tuhogar.com / AMIC – Tot Sant Cugat