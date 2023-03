Patrimoni posa en funcionament la maquinària hidràulica de la mola i la serradora de Cal Pal

La mola de Cal Pal en funcionament, a la parròquia d’Ordino (SFGA)

El Departament de Patrimoni Cultura, del Ministeri de Cultura i Esports, ha conclòs amb èxit els treballs de reconstrucció i reparació de la maquinària hidràulica de la mola de Cal Pal, a la parròquia d’Ordino. El Bé Immoble d’Interès Cultural està inclòs en l’Inventari general del patrimoni cultural i s’hi ha actuat durant els darrers mesos amb l’objectiu de poder-lo posar en funcionament.

Així, la intervenció ha permès posar en marxa el molí, i facilitar la comprensió del funcionament d’aquesta petita indústria. L’actuació ha estat clau per a revaloritzar la mola i la serradora de Cal Pal. Els treballs van ser adjudicats al novembre de l’any passat a constructora Hundeka per un import de 18.233,91 euros. La intervenció ha estat supervisada per la direcció de l’equip tècnic de l’Àrea de Patrimoni Cultural.

La mola i serradora –un conjunt de dos edificis de tipologia tradicional adossada pròpia d’aquesta zona dels Pirineus– va deixar de funcionar els anys 1960 i va ser restaurada el 1996 per a preservar i donar conèixer els molins fariners i el patrimoni cultural de la parròquia d’Ordino. Aquell mateix any es va reobrir la infraestructura com a un centre d’interpretació en la configuració de serradora, amb una restauració de tots els elements originals associats a la mecanització del treball de la fusta.

La mola, o el molí, era clau en una economia agrícola i ramadera, ja que permetia la transformació dels cereals en farina amb la qual s’elaborava el pa i s’alimentava el bestiar. Els molins andorrans, amb petites variacions, responen a una mateixa tipologia de molí accionat per força hidràulica, i estructuralment han mantingut les formes dels antics molins medievals.