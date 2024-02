Patrick Pelegrina, medalla de plata i subcampió d’Espanya de 100 m braça

Patrick Pelegrina en el primer calaix del podi (dreta) amb la seva medalla de plata. Foto: Víctor Castillo per cortesia de la RFEN

Destacada participació de Patrick Pelegrina en el ‘24è Campionat d’Espanya “Open” Absolut d’hivern Astralpool’, en piscina de 50 m, celebrat a les instal·lacions del CN Sabadell entre el 21 i el 25 de febrer de 2024 i organitzat en paral·lel amb el ‘40è Campionat d’Espanya de natació Júnior d’hivern’.

Farcit d’atletes internacionals de diverses nacionalitats i primer nivell, han participat 1.112 nedadors en més de 3.000 sortides. Les condicions de competició, limitaven el passi a les finals de nedadors amb passaport diferent de l’espanyol, a les dues millors marques entre els 10 primers classificats en les sèries preliminars.

En categoria Absoluta, han competit els andorrans Bernat Lomero (CN Lleida), Tomàs Lomero (CN Sant Andreu) i Patrick Pelegrina (CE Mediterrani). En categoria Absoluta Sub 20, Kevin Teixeira (CN Antibes).

Pel que fa al rendiment individual, Pelegrina ha disputat les proves de 50 i 100 m braça i el relleu 4×100 m estils mixt amb el seu club el CE Mediterrani. Ha finalitzat el campionat amb el títol de subcampió d’Espanya d’hivern en 100 m braça, i un recompte particular de dues finals A, una medalla de plata i tres rècords d’Andorra. Pelegrina acaba el període del primer cicle d’entrenament de la temporada 2023-2024 amb la xifra de nou (9) rècords d’Andorra.

Patrick ha fet el primer rècord en la sèrie preliminar de la prova de 50 m braça, amb un temps de 28,40. Sisè millor crono de les sèries preliminars; 2a millor marca dels competidors no espanyols, passí a la final A; i nou rècord d’Andorra amb el que superava el temps de 28,55 del seu registre vigent des del 3 de febrer del 2024, també assolit a la ciutat de Sabadell. Un registre que, poc després, ha tornat a rebaixar i establir en 28,30 durant la final de la prova, on ha acabat 5è d’Espanya.

El tercer rècord ha arribat amb el 2n lloc, medalla de plata i el títol de subcampió d’Espanya en la final A de la prova de 100 m braça, a la que s’ha classificat amb un temps d’1:02,80; 4t millor crono i 1a millor marca dels competidors no espanyols. A la final ha fet un temps d’1:02,27 amb el que ha superat el seu rècord d’1:02,64 assolit el 4 de febrer de 2024 durant el 18è Trofeu CN Sabadell.

Pel que fa a la prova 4×100 m estils mixts, l’equip de relleu del CE Mediterrani format per la canadenca Kylie Masse, l’andorrà Patrick Pelegrina, l’espanyol Alex Ramos i la belga Valentí Dumont — tres mundialistes de Doha 2024 — han arribat primers i medalla d’or amb rècord d’Espanya de Clubs. L’aportació del Patrick (1:01,61) i el rècord d’Espanya, no compten a efectes de registre, per a les estadístiques andorranes.

Tomàs Lomero ha participat en les proves de 50 m lliures (61è / 24,28), 50 m papallona (10è / 2n a la final B / 24,62) i 100 m papallona (11è / 55,12). Destaca el 2n lloc, amb un temps de 24,62 en la final B de 50 m papallona, a la que ha pogut accedir després de la retirada de l’argentí Guido Buscaglia, 2n i últim classificat no espanyol de les preliminars. Tomàs ha acabat 10è de la classificació general de la prova. També cal destacar el seu temps de 55,12 en la prova de 100 m papallona que s’ha quedat a tan sols 0,08 centèsimes (8/100) dels 55,04 del seu rècord d’Andorra del 23 de juny del 2022 a Budapest.

En categoria Absoluta Sub 20, Kevin Teixeira, ha disputat les proves de 800 m (20è / 4t, Sub 20 / 8:28,16) i 1500 m lliures (15è / 4t, Sub 20 / 16:19,49). Destaca el temps de 8:28,16 i millor marca personal (MMP) en la prova de 800 m lliures, a tan sols 0,05 centèsimes (5/100) dels 8:28,11 del rècord de Pol Arias del 4 d’agost de 2015 a Kazan.

Finalment, Bernat Lomero ha competit en les proves de 50 m lliure (21è / 23,56), 50 m papallona (18è / 25,08) i 100 m papallona (56è / 57,62).