“Passin i vegin”, le Cirque ja és aquí

Imatge de l’estrena de Festa, del Cirque du Soleil, davant 3.500 persones (Andorra Turisme)

FESTA, l’espectacle que el Cirque du Soleil ha creat en exclusiva per a Andorra, ha arrancat amb un èxit absolut, fent el ple el dia de l’estrena. Més de 3.500 persones han omplert el total de les localitats de què disposa el recinte per a veure l’actuació el dia de la prèmiere. Així, el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, ha celebrat que “per novena edició consecutiva, l’ocupació ha estat del 100%, demostrant l’interès que genera el Cirque”.

FESTA pretén retre tribut a la dècada de col·laboració entre el Cirque i Andorra, amb un espectacle que fa honor tant al país com a la seva llengua. Així, no només es poden trobar trets característics del territori en l’escenografia, com ara les muntanyes, sinó que, per primera vegada a la història, el Cirque du Soleil ha inclòs escenes on el català pren protagonisme. “Festa és una explosió d’emocions i energia. És una celebració de la unió d’Andorra amb el Cirque, però també del públic que ve a veure’l des de fa deu anys”.

Per la seva banda, el director d’Andorra Turisme, Betim Budzaku, ha remarcat que “amb FESTA, tornem a l’essència del Cirque”, afegint que “els números que sempre han tingut millor puntuació han estat els més circenses, amb acrobàcies. Per això, estem convençuts que aquest any agradarà molt al públic”. Budzaku ha aprofitat també per a posar en relleu que enguany s’ha apostat per pujar l’espectacle de nivell i tots els tiquets van associats a un seient – eliminant l’opció més econòmica que existia per veure’l dempeus-.

Des que la companyia canadenca va aterrar a Andorra l’any 2013, unes 730.000 persones han gaudit dels espectacles del Cirque. “Les dades demostren que és una proposta molt ben rebuda, tant per la gent del país com pels de fora”, ha remarcat Budzaku. En aquest sentit, el ministre Torres ha indicat que, enguany, ja s’han distribuït més de 51.000 localitats i que el ritme de venda és proporcionalment superior al de l’any passat en les mateixes dates.

Així mateix, ha informat que ja s’han compromès el 67% de les entrades pels espectacles i que les vendes dels dissabtes estan al 95% -en alguns casos al 100%-. De fet, l’expectativa és superar les xifres d’ocupació de l’any passat, ja que la tendència observada al llarg dels anys mostra que les vendes s’acceleren a mesura que l’espectacle comença a representar-se: “normalment, el ritme de venda abans de l’estrena és de 3.000 entrades a la setmana, però un cop comença l’espectacle les xifres s’apropen fins a les 5.000 setmanals”, ha explicat Budzaku.

Aquestes dades inclouen tant les persones que han comprat directament el seu seient a través del web, com les que el sector turístic ha pogut reservar en condicions més favorables per a oferir paquets i ampliar l’estada dels clients al Principat.

Així doncs, les xifres confirmen l’èxit del Cirque al país. “Va ser una aposta innovadora que ha servit per a desestacionalitzar el turisme durant el juliol, que tradicionalment era un mes de baixa freqüentació”, ha destacat Torres, celebrant que “al llarg d’aquests deu anys venir a veure el Cirque s’ha convertit en tot una tradició”. De fet, més del 70% dels espectadors declaren que el Cirque és el seu principal motiu de visita al país. En aquesta línia, el ministre ha detallat que l’estratègia d’Andorra Turisme s’ha anat adaptant: “el primer objectiu era donar a conèixer el país i atraure turisme en una època baixa, mentre que ara treballem perquè el turista que ve a veure l’espectacle dormi al país i hi faci altres activitats”.

Així, Budzaku ha destacat que l’estada mitjana dels espectadors del Cirque de la darrera edició va ser de 2,6 nits.

El Cirque du Soleil representarà FESTA en 22 actuacions. L’espectacle es podrà veure cada dia de dimarts a dissabte, des d’ahir1 juliol i amb una darrera representació el diumenge 30 de juliol. La proposta exclusiva de la companyia canadenca inclou noves acrobàcies i alguns dels números més destacats dels darrers anys per a celebrar el 10è aniversari de la col·laboració amb Andorra. Les entrades individuals oscil·len entre 21 i 29 euros.