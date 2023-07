Per què és tan fàcil fer broma d’Andorra?

El vídeo on es parla d’Andorra ha estat “capat” per la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Aquesta setmana, una vegada més, des de la televisió de Catalunya (TV3) s’ha fet broma sobre Andorra. No és el primer cop que, des del programa “Està passant”, dirigit per Toni Soler, es fa mofa del Principat. Òbviament, els comentaris es fan des de l’humor que caracteritza l’espai televisiu i, per tant, si hi ha gent que se sent molesta, segurament, no és tant per aquest programa, sinó per l’assiduïtat en què es pot caricaturitzar un país veí que, sigui dit de passada, és molt visitat per milers de catalans.

Són territoris units per la cultura i la llengua, però, al cap i a la fi, tenen especificitats molts diferents l’un de l’altre. Andorra, des de fa anys i panys, és un país reconegut amb tots els ets i uts, arreu, però, malauradament, Catalunya, encara no. Potser per això hi ha un sector de gent, a Catalunya, que veu amb una certa incomoditat que el Principat pugui fer la seva. També és veritat que els habitants de les valls són observats amb un ull de lupa des del sud i, amb un altre, des del nord. Encara i així, és del tot sobirà.

Les bromes cap Andorra no només arriben de la veïna Catalunya. Altres zones d’un i altre costat també s’atreveixen a inventar-se acudits fàcils: que si l’exèrcit, que si el servei militar, la petita dimensió del país, que si el tabac i l’alcohol són del més dolent -però, molts marxen carregats- i, així, més exemples.

No és cap crítica als qui fan mofa d’Andorra, sobretot, si poden guanyar uns pocs seguidors. Enhorabona! L’humor ha de ser llarg com una ombra que sempre persegueix, fins i tot, al més pinxo. Però, que no s’oblidin que, a Espanya i França, es poden fer veritables serials de riure sobre les seves problemàtiques, no se les acabaran. Humor km0, vaja. Que li ho preguntin al Macron, Sánchez, Aragonès i companyia. Tenen uns marrons que no són, precisament, marron-glacé (castanya confitada amb sucre).

Sí, és veritat que ja tenen programes de ràdio i de televisió -fins i tot, premsa escrita- en els quals se’n foten dels seus governants i personalitats rellevants, però, quan has d’anar a buscar l’alfals fresc al teu veí… Potser vol dir que no en fas prou amb el de casa?

En el moment de publicar la notícia amb el vídeo on, en el programa, es fa broma sobre Andorra s’ha constatat que, aquest, ha estat bloquejat al Principat per la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), al·legant drets d’autor. I, ara, on és el sentit de l’humor?





Ramon Font