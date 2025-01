Passen dels 9 graus sota zero a la Seu d’Urgell

El canal del Parc Olímpic del Segre amb una fina capa de gel, aquest dimarts al matí (@parcolimpic_s)

L’episodi de fred d’aquest començament de setmana ha tocat fons, de moment, aquest dimarts a moltes poblacions no només del Pirineu sinó també de la resta de Catalunya. A la Seu d’Urgell, per exemple, aquest dimarts al matí s’ha arribat a -9,3ºC a l’observatori de MeteoSeu a la zona del Parc de Bombers. És una de les dades més baixes a què s’ha arribat des que es va obrir aquesta estació, ara fa sis anys, i s’apropa als -9,5 a què es va arribar el 7 de gener de 2021, tot i que la més baixa d’aquests darrers anys ha estat de -11,4.

L’altra notícia de dimarts ha estat l’amplitud tèrmica, atès que al migdia la màxima ha pujat fins als 12,5ºC. Per tant, hi ha hagut una diferència de gairebé 22 graus entre la mínima i la màxima, un context ideal per als refredats. Una altra mostra d’aquest fred és la capa de glaç que s’ha començat a formar al canal d’aigües tranquil·les del Parc Olímpic del Segre, com sol passar cada cop que hi ha diversos dies consecutius de temperatures àmpliament sota zero.

La Seu ha estat només un exemple del fred que ha fet aquest dimarts arreu del país. Sense deixar el Pirineu, segons la xarxa d’observatoris del MeteoCat, també hi ha hagut les mínimes més baixes del que es porta d’hivern, o s’hi han quedat ben a prop, en poblacions com Das (-12,5 a l’Aeròdrom), Guixers (-10,7) el Pont de Suert (-9,6º C) i Oliana, Tremp, la Pobla de Segur i Guardiola de Berguedà (totes quatre a -8,5), com també a Puigcerdà (-7,5), Sort (-5,7), Organyà (-4,6) o Vielha (-4,5).

Pel que fa a alta muntanya, aquest cop les mínimes s’hi han quedat lluny de les més baixes d’aquest hivern a cotes altes. Tot i això, han destacat igualment els registres de la Tosa d’Alp (-6,8), Port del Comte (-5,5), el pic de Salòria (-5 a la mitjanit), Ulldeter (també -5) o el refugi de Prat d’Aguiló (-4,4). Una situació que ha permès a les estacions d’esquí reforçar l’activitat d’innivació.