Pas Grau FIS Racing es presenta amb 7 atletes en la seva estructura i un ambiciós programa

Presentació del projecte Pas Grau FIS Racing Team (Esquí Club Pas de la Casa Grau Roig)

L’Esquí Club Pas de la Casa Grau Roig ha presentat aquest dimecres el Pas Grau FIS Racing Team. Aquest, és un projecte que consolida l’aposta per l’esquí de competició a Grandvalira, Andorra, amb l’objectiu d’oferir una estructura professional als joves talents que aspiren a créixer dins del món FIS i facilitar-ne l’accés als seus respectius equips nacionals. I és que el projecte no està sols adreçat a atletes andorrans, sinó que també acull esquiadores com Blanca Ricau d’Argentina o l’espanyola Ainara Torres.

L’estructura FIS de l’Esquí Club Pas de la Casa Grau Roig està inspirada en els comitès francesos, en les estructures privades del país del nord, Suïssa, Itàlia o Àustria que tants èxits han donat als seus països.

L’equip tindrà al capdavant Pol Noguera, tècnic esportiu de nivell 3 espanyol i llicenciat en Ciències de l’activitat física i l’esport, qui va arribar al club encampadà el passat novembre de 2024 després de treballar en estructures privades d’esquí alpí a Espanya.





Els atletes que en formaran part de l’equip aquesta temporada són:

Toni Bea, Marc Delgado, Carlos Salinas, Sergi Puigdemasa, Marta Torres i les ja mencionades Blanca Ricau i Ainara Torres.

L’equip ha estat preparant-se des de finals de maig en sec, per a treballar el físic, amb una estada sobre neu a Les Deux Alpes, al juny, i aquest proper agost marxen cap a Ushuaia per a fer una altra estada de quatre setmanes i una final a San Martín de los Andes per a competicions, per a seguir a l’octubre una setmana a l’índor de Lituània. Al novembre hi haurà un estatge a la zona de Hintertux o bé a Stubai, segons les condicions, i una darrera sortida al Tirol, al desembre, abans de començar les competicions a Europa.

Destacar que el PCGR és l’únic equip no nacional que podrà entrenar a Ushuaia, on hi seran presents els grans noms de l’esquí alpí de Copa del Món, des de Marco Odermatt a Katharina Liensberger, sense oblidar Joan Verdú, format a la base del club andorrà.

Això és possible per la llarga relació que l’Esquí Club Pas de la Casa Grau Roig ha tingut amb el Club Andino d’Ushuaia i l’estació de Cerro Castor, que es remunta a una dècada enrere, quan es va apostar per buscar zones d’entrenament en l’estiu de l’hemisferi nord quan encara ningú veia el que el canvi climàtic generaria a les glaceres europees.

I és que Cerro Castor ofereix unes condicions òptimes d’entrenament gràcies a tenir gairebé assegurada una bona qualitat de neu, en el sentit de neu compacta, per a entrenar en condicions reals de cursa.

Això, sumat a que té una altitud menor que els Pirineus o Alps, fa que els esportistes no es cansin tant i sigui possible fer més sèries, sinònim de poder acumular més hores sobre els esquís.

Aquest any, s’hi viatjarà amb la delegació més gran mai enviada: 16 atletes i 3 tècnics, ja que a més del Pas Grau FIS Racing Team, hi aniran com cada any els sub-16, amb Damià Bousquet com responsable d’aquest grup més jove.