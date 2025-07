Llum verda a l’eixamplament de la CG-2 a l’alçada de la Trava de Canillo per a reforçar la seguretat

L’eixamplament de la carretera es fa per a augmentar la seguretat (SFGA)

El Consell de Ministres ha aprovat la licitació d’una de les millores viàries més destacades de la legislatura, després de les adjudicacions i la posada en marxa de les construccions de les desviacions de la Massana – Ordino i de Sant Julià de Lòria, amb el túnel de Rocafort. Es tracta de l’acabament de l’eixamplament de la carretera general 2 (CG-2) entre la cascada de Canillo i l’Aldosa de Canillo, coneguda com la zona de la Trava.

Amb aquesta actuació es reforça la seguretat en aquest punt crític de la xarxa viària. El tram que es licita, d’una longitud de 655 metres, correspon als sectors 1 i 2, i dona continuïtat als sectors 3 i 4 que ja estan en funcionament. Tal com passa en els trams 3 i 4, es preveu tres carrils de circulació, dos en sentit ascendent i un descendent, una voravia de dos metres pel costat riu, i un voral per als ciclistes en sentit ascendent. El projecte també contempla un tram de galeria de serveis, així com dos viaductes.

A més, s’ha inclòs la revegetació d’espais de sobreample de la carretera general, així com la creació d’accessos per als vianants entre la CG-2 i el riu.

La previsió és que les obres comencin a la tardor, durin 1 any i mig i estiguin enllestides el 2027.





Pas endavant amb la desviació de Sant Julià de Lòria

El Govern ha fet també, aquest dimecres, un pas endavant en la construcció de la desviació de Sant Julià de Lòria, amb l’adjudicació dels treballs de control de qualitat de les obres de la fase 2 del túnel de Rocafort a l’empresa Pirineu Inspecció i Control, SLU, per un import de 427.437,31 euros.

L’acord complementa l’adjudicació del passat 4 de juny de la fase decisiva de la desviació de Sant Julià de Lòria per 24 milions d’euros que estarà enllestida el 2027. Es tracta de l’excavació del túnel de Rocafort i la construcció dels vials d’accés, que permetran millorar la connexió amb Espanya i completar un vial llargament reivindicat.