El Govern segueix impulsant l’aeroport d’Andorra-La Seu

L’aeroport Andorra-La Seu (SFGA)

L’aeroport d’Andorra-La Seu d’Urgell és una infraestructura clau que permet oferir al país una porta d’entrada i sortida per via aèria i, per tant, permet avançar en el projecte estratègic de desenclavar el país. És per aquest motiu que aquest dimecres el Govern ha donat llum verda al pagament de 200.000 euros, corresponent al segon semestre de 2024, relatiu al conveni per la cogestió, explotació i promoció de l’aeroport. Aquest pagament correspon al compliment del conveni entre Andorra i la Generalitat de Catalunya, establert des de 2014 i renovat el 2020, per a la gestió compartida de l’aeroport, propietat de la Generalitat. Aquesta entesa especifica que el Govern aportarà un màxim de 400.000 euros anuals.

De forma paral·lela a aquest pagament, el Govern andorrà també ha validat aquest dimecres el concurs públic per a l’adjudicació definitiva del servei de llançadora de transport de viatgers subvencionat entre Andorra i l’aeroport d’Andorra–La Seu d’Urgell. El concurs públic ha recaigut a l’empresa Novatel per un total de 69.940,00 euros anuals. El concurs té una vigència de quatre anys, prorrogable per dos anys més.

El bus llançadora és un servei gratuït coordinat amb els horaris de sortida i arribada dels vols, que connecta la infraestructura aeroportuària amb el Principat i a l’inrevés. Aquest servei ja s’ofereix en l’actualitat i l’adjudicació aprovada aquest dimecres té l’objectiu de regularitzar definitivament el servei. Aquesta decisió referma l’aposta per aquesta infraestructura clau per a oferir més portes d’entrada i sortida del Principat i fer més atractives les línies aèries de l’aeroport.