Pares, vull tocar un instrument!

No hi ha una edat concreta perquè un nen aprengui a tocar un instrument, però és a partir dels 5 o 6 anys quan s’aconsella començar a acostar-los a la música perquè l’escoltin i puguin seguir el ritme, i després dels 7, quan és considerat pels experts el moment ideal, perquè ja són capaços d’entendre el funcionament de les notes musicals i tenen la suficient força per a prémer les tecles o tocar les cordes dels instruments. Tot i això, sumat al fet que és una edat en la qual ja poden mantenir la concentració durant més temps.

Abans d’aquesta edat, i atès que la psicomotricitat és més limitada, si ho desitgem podem iniciar-los amb instruments més senzills com la flauta, el tambor o el xilòfon.

No obstant això, s’ha de tenir molt en compte que prèviament a l’elecció d’un instrument, és necessari que el nen posseeixi coneixements generals de música. I una vegada els tingui, que sigui ell mateix qui decideixi què vol tocar, perquè només així estarà motivat i tindrà més estímuls en l’aprenentatge. El professor podrà això sí, orientar-nos en funció de l’habilitat del petit i de les seves característiques personals, i sobretot, adaptar el mètode al nen i no a l’inrevés.

Els beneficis que aporta la música als nens són múltiples:

– Millora la concentració i l’atenció

– Relaxa

– S’aprèn a controlar els ritmes

– Es posen en marxa diferents àrees cerebrals al mateix temps, perquè obliga a fixar la vista en les partitures, sentir els sons, coordinar braços, mans i dits o fins i tot llavis (en el cas dels instruments de vent) o els peus (en el cas de la bateria).

– Potència la memòria (perquè cal tractar de recordar el significat de les notes i les seves posicions i acords).