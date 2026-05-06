Fa 81 anys naixia Bob Seger

Un 6 de maig de 1945, ara es compleixen els 81 anys de l’efemèride, naixia Bob Seger, a Detroit, Michigan (Estats Units). Aquest personatge és un cantant, guitarrista i teclista de rock intens, amb tendència a allò èpic. Val a dir, però, que en algunes ocasions ha traspassat la frontera i ha experimentat amb el rock dur.
El 1968 va publicar el primer disc, “Ramblin’ gamblin’ man”, al que van seguir, entre d’altres, “Mongrel” (1970), “Back in ’72” (1973), “Seven” (1974), “Beautiful loser” (1975), “Night moves” (1976), “The distance” (1982), “It’s a mystery” (1995), “Face the promise” (2006). En alguns països no és massa conegut, però la seva obra mereix ser tinguda en compte.
