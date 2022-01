Títol: Los enviados

Durada: 55 min.

Gènere: suspens, acció

Creació: Juan José Campanella

Intèrprets: Miguel Ángel Silvestre, Luis Gerardo Méndez, Irene Azuela

Temporades: 1 Capítols: 8

Sinopsi:

Los enviados és una sèrie thriller que segueix la història de dos capellans de la Congregació per a la Doctrina de la Fe del Vaticà que arriben a Mèxic com a enviats del mateix per poder verificar una suposada curació miraculosa d’un altre sacerdot que ha desaparegut misteriosament.

En arribar-hi, descobreixen una comunitat psiquiàtrica als afores de la ciutat i que sembla amagar més d’un secret respecte a la desaparició i els miracles que hi passen. Els capellans temen així per les seves vides mentre la seva fe és portada a l’extrem.