Pere Cornella, 56è en un nou descens FIS, a Santa Caterina

L’esquiador andorrà, Pere Cornella (FAE)

Aquest dimecres, dia 18 de desembre, s’ha disputat a l’estació de Santa Caterina Valfurva (Itàlia) un nou descens FIS amb la participació de l’esquiador del Principat, Pere Cornella, de l’equip nacional masculí. El corredor andorrà ha finalitzat la prova en el 56è lloc. Avui Cornella ha acabat amb un crono de +2.31 respecte de qui s’ha endut el descens.

D’aquesta manera, la victòria ha estat per al noruec, Aksel Hammet, amb un temps de 58.76. Aquest dijous hi haurà una nova cursa per a Pere Cornella. En aquest cas, un supergegant FIS per a tancar la cita italiana de Santa Caterina.