Pal Arinsal reuneix 25 professionals de la meteorologia de 10 països diferents

L’estació de Pal Arinsal ha acollit aquest cap de setmana la 9a trobada anual de meteoròlegs, l’Andorra Weather Meeting, una cita ja tradicional per a molts professionals del temps que els convida a compartir experiències i coneixements durant uns dies a l’estació, a la vegada que poden descobrir i gaudir de les diferents experiències que les muntanyes andorranes poden oferir.
L’edició d’enguany ha assolit el seu rècord d’assistents, i ha comptat amb 25 professionals procedents de 10 països, representant mitjans i institucions d’arreu d’Europa i també d’altres continents. Així, hi han estat presents treballadors de mitjans de comunicació andorrans i espanyols com RTVA, TVE, Telecinco, Cuatro i La Sexta; autonòmics i locals com TV3, Meteocat, RAC1, Betevé, CMMedia (Castella la Manxa) i EITB (País Basc), i de la resta d’Europa com Anglaterra (Skynews i ITV), Escòcia (STV), Irlanda (VMT), Països Baixos (RTL), Portugal (RTPI), Suècia (SVT) i Polònia (TVP). De fora d’Europa han estat presents meteoròlegs del Brasil (RPC) i, per primera vegada, dels Estats Units (Telemundo), fet que reforça el caràcter internacional de la trobada i el creixent interès per a assistir-hi.
Ciència, predicció i clima: visions des de tot el món
L’eix central de la trobada són les ponències en què diferents personalitats del món de la climatologia exposen els seus estudis i treballs. Aquesta edició ha comptat amb més presentacions que mai, que han ofert una mirada diversa, profunda i complementària a diferents reptes meteorològics actuals. El Dr. Paul D. Williams, de la universitat anglesa University of Reading, ha analitzat com l’escalfament global està modificant els corrents en jet (o corrents en raig) i incrementant la turbulència en vols comercials, amb implicacions directes per a l’aviació i la predicció del temps, una matèria de la qual és considerat un dels principals experts del món.
El meteoròleg estatunidenc, Ariel Rodríguez, de Telemundo Florida, ha aprofitat la seva primera visita al Principat per a compartir la seva exposició en la qual ha aprofundit en la formació i organització dels huracans, així com en els mecanismes que expliquen la seva intensificació sobtada, un fenomen cada vegada més freqüent en un context de canvi climàtic. A més, la jornada ha comptat amb una xerrada telemàtica de Carlo Buontempo, director del Servei de Canvi Climàtic de Copernicus (C3S) de la Unió Europea, que ha presentat Global Climate Highlights, aportant una visió sintètica i actualitzada de l’estat del clima a escala planetària.
La meteoròloga britànica, Laura Tobin (ITV), ha propiciat un moment més distès amb la presentació de PlayStation Climate Station, una experiència interactiva creada per a PlayStation 5 que utilitza la visualització immersiva per a fer arribar la ciència del clima al gran públic i fomentar la implicació pública davant els riscos del canvi climàtic. L’eina transforma dades climàtiques oficials en entorns interactius que permeten explorar les condicions del passat, present i futurs projectats. Els assistents han pogut observar també el “Weather Year” en format time-lapse que inclou el programa, amb més de 120 anys de dades climàtiques observacionals procedents d’organismes com l’IPCC, la NASA i la NOAA, comparatives d’escenaris d’emissions fins al 2100 i una biblioteca de vídeos explicatius narrats per la mateixa Tobin.
Un recorregut per la neu, la natura i la gastronomia de les estacions andorranes
Al llarg de quatre dies, els participants de l’Andorra Weather Meeting han tingut l’oportunitat de gaudir plenament de les muntanyes andorranes i de la neu, combinant les sessions tècniques amb un programa d’activitats que els ha permès descobrir l’essència de Grandvalira Resorts. La trobada ha ofert matins d’esquí tant a Pal Arinsal com al sector Grau Roig de Grandvalira, on els meteoròlegs han pogut experimentar de primera mà les excel·lents condicions de neu de les que gaudeixen les estacions andorranes actualment. També han pogut rebre una presentació sobre el procés de creació de neu de cultiu amb una visita a la sala de màquines inclosa.
Durant la trobada no ha faltat l’aspecte gastronòmic ni els moments per a la relaxació, gràcies als nombrosos atractius que, en aquest àmbit, ofereix el Principat d’Andorra.