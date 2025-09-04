Aliança entre FEDA i el Comú d’Andorra la Vella per a incrementar la producció d’energia renovable

FEDA i el Comú d’Andorra la Vella han arribat a un acord que permetrà incrementar la producció nacional d’energies renovables, concretament la de fotovoltaica, i també millorar els serveis de distribució elèctrica a tota la zona del centre històric de la capital. Així ho han escenificat aquest matí de dijous el cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González, i el director general de FEDA, Albert Moles, en la signatura d’aquest conveni.
FEDA s’implica amb el desenvolupament d’aquesta infraestructura en el marc del seu compromís per a fomentar un model energètic sostenible, i amb la voluntat de potenciar infraestructures de producció renovable alineades a les necessitats del país i que puguin satisfer un volum important de l’autoconsum del lloc on estan instal·lades.
El projecte preveu dues instal·lacions fotovoltaiques: una a la coberta del bar de la plaça del Poble i una altra al Centre de Congressos. La potència prevista és de 36 kW i 30 kW respectivament, amb una producció estimada de 91 MWh a l’any. Les plaques, de darrera generació i del tipus Full Black, destaquen per la seva integració paisatgística. A més a més, cal destacar que ambdues cobertes tenen una bona orientació que optimitzarà la producció. A efectes pràctics, l’electricitat que es produirà en la instal·lació fotovoltaica de la plaça del Poble equivaldrà al consum de 16 llars tipus, i permetrà, anualment, que es deixin d’emetre fins a 14 tones de CO₂ equivalent gràcies a ser una font d’energia renovable.
El cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González, ha subratllat que “aquest projecte és un pas endavant en el compromís del Comú amb la sostenibilitat i la transició energètica. Apostem per unes instal·lacions modernes i respectuoses amb l’entorn que, a més de reduir l’impacte ambiental, aporten valor al nostre espai urbà i beneficien directament la ciutadania”. Per la seva part, el director general de FEDA, Albert Moles, ha remarcat la importància de continuar millorant els serveis de distribució elèctrica i, alhora, ampliar progressivament la producció nacional amb fonts renovables, que permetin avançar cap a un model energètic més resilient i sostenible.
En virtut del conveni, el Comú cedeix gratuïtament els espais mentre que FEDA s’encarregarà de la instal·lació i el manteniment de la infraestructura. Durant els 10 primers anys, l’energia generada serà propietat de FEDA. A partir de l’11è i fins al 19è any, el Comú rebrà una contraprestació econòmica creixent en funció de l’electricitat que es produeixi i s’injecti a la xarxa, mentre que FEDA continuarà sent responsable del manteniment. Finalment, en el 20è any del conveni, les instal·lacions tornaran a ser propietat del Comú d’Andorra la Vella.
Cal recordar que FEDA s’ha fixat com a objectiu assolir la neutralitat en carboni vers el 2030, i l’increment de les energies renovables, tant en la producció nacional com en la importació és una de les verticals clau per a assolir aquest repte. En el darrer mix energètic, ja es va aconseguir que tres quartes parts (77,8%) de l’electricitat consumida al Principat fos d’origen renovable.