La segona promoció del Cos de Voluntaris de Protecció Civil inicia la formació

El Departament de Protecció Civil i Gestió d’Emergències (DPCGE) organitza aquest cap de setmana la formació presencial de la segona promoció del Cos de Voluntaris de Protecció Civil (CVPC). Un total de 15 voluntaris participen en les diferents sessions teòriques i pràctiques aquest dissabte i diumenge amb la voluntat de completar el primer nivell formatiu que els acreditarà com a membres en actiu del CVPC. La formació té lloc a les instal·lacions de l’Escola de Segona Ensenyança d’Ordino, on es troba un dels 5 albergs provisionals del país, i compta amb la participació de formadors de Protecció Civil, Creu Roja, Bombers, Servei de Circulació i Andorra Recerca + Innovació. Amb aquestes incorporacions, el Cos de Voluntaris de Protecció Civil sumarà un total de 40 membres.
“Estem molt satisfets de la resposta i la participació en aquest segona convocatòria, que mostra una ciutadania activa i compromesa. És un goig veure com va creixent el Cos de Voluntaris, una eina que ens pot ser de gran ajuda en moments d’alta necessitat i que, alhora, permet fer entendre la nostra tasca a la ciutadania”, ha explicat el director de Protecció Civil, Cristian Pons.
Amb la formació presencial d’aquest cap de setmana finalitza un procés de formació que va començar al gener, després de les entrevistes prèvies a tots els candidats que es van presentar i van mostrar interès en el projecte. La formació presencial complementa aquella que ja s’ha fet en línia i el curs dels primers auxilis que els aspirants han seguit durant els darrers mesos. El primer nivell formatiu s’ha dividit en tres grans blocs: una presentació de les missions i funcions del DPCGE, del funcionament del sistema d’emergències a Andorra i de les diverses actuacions que pot fer el CVPC; una formació en autoprotecció, riscos naturals i primers auxilis; i, finalment, una formació pràctica relacionada amb les diverses actuacions que poden dur a terme els voluntaris i amb les col·laboracions amb els altres departaments.
L’objectiu del Cos de Voluntaris és que les persones i entitats que així ho desitgin puguin col·laborar regularment, de manera voluntària i altruista, en les tasques de protecció civil. Les seves actuacions estaran orientades a la prevenció de riscos, la sensibilització de la població, el suport als grups d’actuació en situacions d’emergència, així com en la recuperació i retorn a la normalitat.