Organització 100% andorrana a la Pujada Arinsal

La Pujada Arinsal que organitza l’Automòbil Club d’Andorra, la qual es disputarà els dies 19 i 20 de juny i serà puntuable per al Campionat de França de Muntanya 2a Divisió, ACA Esport, divisió esportiva del club andorrà, ha portat a terme un curs de formació d’oficials i controls de cursa. Els responsables d’aquest interessant projecte són David Catalan i Manel Saa.

Aquesta formació ha estat teòrica i pràctica. Les explicacions teòriques s’han fet a la seu de l’Automòbil Club d’Andorra, mentre que la pràctica ha tingut lloc al parc de bombers d’Andorra la Vella. A més dels diferents professionals del servei de bombers d’Andorra hi ha col·laborat el Dr. Pedro Luis Esteban, resident andorrà que és el delegat mèdic de la FIA en el Campionat del Món de Rallycross i també el metge responsable de la Pujada Arinsal. Els coneixements mèdics dels controls de cursa són primordials en el rescat d’accidentats.

La que es va celebrar el passat cap de setmana va ser la 3a promoció de comissaris de l’ACA i hi van participar 24 persones. Ara, ja són més de 50 (7 dels quals noies) els comissaris formats al país en aquestes jornades organitzades per ACA Esport. El cos de comissaris de l’ACA està format en la seva major part per joves voluntaris que veuen amb la seva tasca una manera de contribuir al desenvolupament de les curses del país i també de fora. Aquesta feliç realitat farà possible que en la imminent edició de la Pujada Arinsal tota l’organització sigui, per primera vegada, cent per cent andorrana.

Si ja és habitual que els millors oficials andorrans siguin sol·licitats per col·laborar en diverses curses de totes les disciplines del sud de França, aquesta nova promoció permetrà a partir d’ara un proveïment humà propi en les diferents competicions de motor del país (muntanya, ral·lis i circuit de gel) i també poder “exportar” més sovint el talent nacional a les curses de fora.

Tot i que són especialistes en proves de muntanya, Toti Sasplugas, secretari General de l’Automòbil Club d’Andorra i Director de Prova de la Pujada Arinsal, afirma que: “Els oficials andorrans estan formats per fer la seva feina en qualsevol disciplina, perquè en el país les tenim totes. Per això serà tan important que en aquesta Pujada Arinsal tots funcionem ben coordinats, joves i veterans, en una cursa internacional i amb tanta projecció de futur. Tenim gent que reforçarà la tasca del director de cursa i dels comissaris esportius i tècnics per tal que observin en directe el funcionament i vagin agafant experiència. Els novells els situarem en un dels controls de l’itinerari de la pujada per tal que vagin coneixent la problemàtica que es genera en una cursa i també el llenguatge de les banderes”.

Fa un parell d’anys, l’ACA ja va ser pioner en matèria de seguretat en publicar el primer protocol a seguir en cas d’accident greu o amb víctimes en proves esportives. I des d’ara comptarà amb gent suficient per controlar amb seguretat qualsevol mena de competició.