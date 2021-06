El Govern aprova l’acord de col·laboració amb els premis Els Temps de les Arts 2021

El Govern ha arribat a un acord de col·laboració amb la Fundació Francesc Eiximenis per a l‘impuls dels premis Els Temps de les Arts 2021. Aquest primer certamen vol estimular la cultura d’innovació en tota la geografia de parla catalana i reconèixer el talent de creadors i projectes fets en cinc àmbits artístics: arts visuals, arts escèniques, música, arquitectura i patrimoni.

L’acte de lliurament dels premis, presentat pel director de cinema i guionista Lluís Danés, tindrà lloc el diumenge 20 de juny per TV3 i les televisions dels territoris implicats (Andorra Televisió entre elles). Es tracta d’una entrega excepcional marcada per les necessitats d’adaptar-se a la COVID-19, però també per l’ambició d’arribar a tots els punts del territori. En el programa cada territori ha escollit un espai patrimonial per fer les seves desconnexions. A Andorra es farà des de la Casa de la Vall. Barcelona, Palma i València ho faran des de les seves llotges, Perpinyà des del Castell dels reis de Mallorca i l’Alguer des d’un monestir.

La convocatòria ha reunit més de 500 projectes provinents de tots els territoris de parla catalana: 39 d’arquitectura; 66 de patrimoni; 182 d’arts visuals, 114 d’arts escèniques; 56 de música clàssica, i 75 de música popular.

El Temps de les Arts és un portal digital de difusió de la cultura en català en els àmbits de les arts visuals, el patrimoni, l’arquitectura, les arts escèniques i la música. Aquest portal treballa amb la col·laboració d’especialistes de cada sector. Així, el portal fa un seguiment diari dels esdeveniments culturals i artístics més rellevants a Catalunya, el País Valencià i les Balears i, a partir d’ara, d’Andorra. El portal s’edita en català i conté articles d’informació, reflexió i debat, crítiques, reportatges, entrevistes, notícies i una completa agenda actualitzada dels principals esdeveniments.