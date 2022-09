Ordino: el FC Madriu organitza el segon Torneig de Sant Corneli

El Futbol Club Madriu organitza per segon any consecutiu el Torneig de Sant Corneli, de futbol sala, que tindrà lloc al pavelló Germans de Riba, el proper cap de setmana, el dissabte 17 i el diumenge 18 de setembre. L’esdeveniment es programa en aquestes dates amb la intenció de vincular-lo a la celebració de la festa major de Sant Corneli i Sant Cebrià, del poble d’Ordino, el 16 de setembre. L’afició podrà seguir els cinc partits que es jugaran a través de la xarxa social Twich del perfil del club FC Madriu.

Els quatre clubs que hi participen són Alsako Club Atlètic Català, CE Futbol sala Fonollosa, PVE 93 i FC Madriu. El torneig es disputarà en format de dues semifinals, per sorteig en línia; la final, i un partit per a definir les posicions restants.

El FC Madriu organitza un partit femení per al foment de l’esport amb l’ENFAF femení, que tindrà lloc el dissabte dia 17, a la tarda, a les 16 h. La gran final tindrà lloc el diumenge 18 de setembre, a les 12 h del migdia, en dues parts de vint-i-cinc minuts. La resta de partits tindran una durada de dues parts de vint minuts cadascuna i estaran arbitrats per col·legiats de la FAF. En cas d’empat hi haurà llançaments des del punt de penal.

El lliurament de trofeus està previst el diumenge 18 de setembre, a les 14 h al pavelló. Seguidament s’oferirà un dinar de germanor, a l’Andorra Congrés Centre Ordino, per a tots els clubs participants. A l’agenda dels equips s’inclou una descoberta de la parròquia amb caminades i visites a equipaments turístics.

Les dades

2n Torneig Sant Corneli, organitzat pel FC Madriu

Dissabte 17/09

16 h Partit femení ENFAF – CE FONOLLOSA

17.30 h 1a semifinal ATLÈTIC CATALÀ- PVE 93

19 h 2a semifinal FC MADRIU -CE FONOLLOSA

Diumenge 18/09

10 h Partit 3r/4t lloc

12 h Gran final

14 h Lliurament de premis al pavelló i dinar de germanor a l’ACCO