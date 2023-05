Ordino: El cicle cultural Geografies se centrarà en el Marroc

La presentació del cicle cultural Geografies, a Ordino, amb la cònsol menor, Eva Choy (Comú d’Ordino)

El cicle cultural Geografies posa rumb al Marroc amb onze propostes multidisciplinàries, del 8 al 20 de maig, que permetran descobrir “un país que no és comparable a cap altre visitat, divers i ric, més enllà del context sociopolític”, segons l’ha definit el coordinador del cicle i dels continguts, Albert Padrol.

La cònsol menor i consellera de Cultura del Comú d’Ordino, Eva Choy, ha agraït a Padrol, i a Andorra Recerca + Innovació (AR+I) la possibilitat de celebrar aquesta sisena edició a la parròquia. L’acte també ha comptat amb la presència de Jordi Guillamet, l’historiador i artífex del cicle des de la seva creació, representant avui l’AR+I.

Els actes tindran lloc, majoritàriament, al foyer de l’Auditori Nacional, a les set del vespre, i la inauguració el dilluns 8 anirà a càrrec del periodista, i premi Ramon Llull, Andreu Claret amb la conferència ‘Desafiaments i oportunitats d’un veïnatge ineludible’.

El dimarts 9, l’enginyer, escriptor i viatger Abel Pascual conversarà amb el periodista de viatges Toni Arbonès a la ponència ‘El nostre Marroc, viatges a peu per l’Atles Oriental’.

El dimecres 10, la música Gnawa serà protagonista amb la interpretació del duet Indie Gnawa, uns ritmes originaris de l’Àfrica subsahariana que va arribar al Magreb amb els esclaus i encara és influència per a la música actual.

La conferència del dijous 11 anirà a càrrec de l’acadèmic islamista, Gonzalo Fernández Parrilla, que el dia 12 juntament amb l’escriptor Youssef el Maimouni faran una presentació literària a la llibreria La Trenca.

Entre les propostes, tornaran a haver-hi tallers gratuïts amb aforament limitat, com el de dissabte 13, a les 11 hores: ‘Posem-nos henna’ amb Ghizlane Bellari. El col·laborador habitual de Geografies, Víctor Pallejà, hi serà, en aquesta ocasió, per a acostar els assistents a la recerca de la petjada musulmana als Pirineus a la conferència ‘Marroc de lluny i de prop. Una introducció a la seva història vista des dels Pirineus’.

Pallejà s’endinsa en el vessant espiritual del món sufí en una segona xerrada el dimecres 17 de maig, ‘Marroc i la història espiritual de l’extrem occident africà’.

Entrevista en directe, el dimarts 16 de maig, a càrrec de la periodista Alba Doral que conversarà amb la cantant Ikram Essaghir, d’origen amaziga, sobre els estereotips i els estigmes a la xerrada “L’odiosa pregunta: I tu, d’on ets?”

Per últim, no podia faltar l’arquitectura característica de les fortaleses de fang o kasbah tradicionals, a càrrec de l’especialista Roger Mimó, serà el dijous 18.

El punt i final del cicle el posarà la professora i lingüista de l’UdA, Nadia Azzouz, una andorrana d’origen marroquí que ensenyarà a preparar el cuscús, el dissabte 20 de maig, a les 11 hores, a la Casa Pairal. Tota la programació es pot consultar a www.geografies.ad.