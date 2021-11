Ordino Arcalís ajorna l’inici de la temporada per falta de neu

Ordino Arcalís ajorna l’inici de la temporada al divendres 3 de desembre. Les últimes precipitacions caigudes a l’estació i a les cotes altes del país, malgrat que feien preveure una situació optimista, no han estat suficients per poder garantir unes condicions òptimes de neu, motiu pel qual l’estació ha optat per canviar la data d’obertura.

Les nevades que es preveuen pel cap de setmana, sumades a la finestra de fred intensprevist pels pròxims dies permetran produir neu de cultiu que garantirà les millors condicions de cara al Pont de la Puríssima, en què s’espera una alta ocupació.

Aquells clients que ja tenien reserves, podran sol·licitar un canvi de dia en la reserva o una devolució.