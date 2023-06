Ok a les prestacions farmacèutiques per a dos col·lectius

Una farmàcia. Foto: ARXIU

Ha quedat aprovada, aquest dimecres, la modificació del Decret que regula el règim de tercer pagador per a les persones majors de 65 anys, amb l’objectiu d’incloure les prestacions farmacèutiques, sempre que la prestació es faci a Andorra, s’efectuï en el marc de la via preferent i es facturi electrònicament. Aquesta modificació també inclou les persones amb diversitat funcional i que han estat valorades per la Conava amb un grau de menyscabament igual o superior al 33%.

Per a poder optar al règim del tercer pagador en les prestacions farmacèutiques, els usuaris han de disposar de la recepta en suport paper amb la signatura manual del professional i han de conservar els tiquets dels medicaments reemborsables comprats el darrer mes i adjuntar-los a la recepta original.

Pel que fa a les farmàcies, aquestes han de facturar a la CASS mitjançant el full electrònic i indicar en la recepta el nombre d’envasos dispensats, la data de dispensació i el segell de la farmàcia. A més, les farmàcies només poden dispensar tractament per a un mes, tret que els medicaments o productes sanitaris es distribueixin amb envasos per a més temps de tractament.

El tercer pagador en les prestacions farmacèutiques entrarà en vigor el 18 de setembre del 2023 en el cas de les persones majors de 65 anys i el 20 de novembre del 2023 per a les persones amb diversitat funcional. El mes d’octubre del 2022 es va iniciar el procés d’implementació del règim del tercer pagador per a la gent gran i el gener del 2023 per a les persones amb discapacitat, en els actes i procediments mèdics, diagnòstics i rehabilitadors; i al febrer es va fer efectiu per als actes odontològics, per a aquests dos col·lectius.