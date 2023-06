En marxa el servei de podologia per a majors de 65 anys

Cartell anunciant el servei de podologia per a major de 65 anys (Govern d’Andorra)

La ministra de Salut, Helena Mas, ha anunciat aquest dimecres la posada en marxa del servei de podologia per a les persones majors de 65 anys. Aquest consistirà en dues sessions de podologia a l’any, que inclouen la revisió dels peus i actes de quiropòdia (eliminar durícies, callositats i/o alteracions de les ungles). El preu per sessió serà de cinc euros i s’oferirà un cop per setmana als centres d’atenció primària de les parròquies amb cita prèvia, que s’haurà de demanar telefònicament.

Mas ha explicat que el Govern posa en marxa aquesta iniciativa conscient que una atenció adequada dels problemes dels peus en les persones grans permet evitar futures alteracions en la marxa que limiten la seva activitat, o caigudes que poden tenir conseqüències greus. A més, aquesta iniciativa dona compliment a una de les demandes del col·lectiu de la gent gran i va alineada en els objectius del treball del ministeri de Salut per a un envelliment saludable i actiu.

Aquest servei de podologia estarà disponible els dilluns de 8 a 10 hores al CAP d’Escaldes-Engordany, d’11 a 13 hores al Centre Perecaus de Canillo, de 14 a 16 hores al Cap d’Encamp, i de 14.30 a 16.30 hores al CAP de la Sardana a Andorra la Vella. Mentre que els dimarts hi serà de 9 a 11 hores al CAP de la Massana, d’11.30 a 13.30 hores al CAP d’Ordino i de 14.30 a 16.30 hores al CAP de Sant Julià de Lòria.