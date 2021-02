Oberta la plataforma per a la inscripció en el procés de vacunació contra la Covid-19

Aquest dimecres s’ha activat la plataforma que el Govern ha habilitat per al procés de registre per a rebre la vacuna contra la Covid-19 .

Des de primera hora s’estan produint algunes incidències. Si apareix un missatge que convida a efectuar novament el registre és que no s’ha realitzat correctament i s’ha de tornar a intentar. Els tècnics treballen per evitar que es produeixin aquestes incidències i, en cas de col·lapse del web, s’indiqui.

Com funciona el registre?

Totes les persones més grans de 16 anys s’hi poden inscriure de manera voluntària. El vaccí s’administrarà de manera gratuïta.

Les vacunes s’aniran administrant durant els propers mesos per sectors de població segons el risc i l’edat.

Per a la inscripció només cal entrar al web govern.ad/preinscripcio i seguir els passos que s’hi indiquen. Es necessita el número de cens (les sis darreres xifres del número de la CASS i la lletra) i un número de telèfon on s’enviarà un codi per SMS que s’haurà d’introduir en el registre de dades. Al final de procés, un missatge indicarà si s’ha fet correctament.

Una altra opció és trucar al 775 019 i fer el registre per via telefònica.

La campanya de vacunació està prevista en 4 fases. Salut contactarà amb cadascuna de les persones que s’han registrat per informar del dia i hora en què se’ls citarà. El missatge SMS amb el dia i l’hora de vacunació assignats no es rebrà fins que no s’estigui planificant la fase corresponent. El centre de vacunació serà la plaça de braus.