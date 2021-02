L’Ajuntament de la Seu presenta una App que facilita la gestió del Tax-Free

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell aposta per un projecte digital totalment nou de devolució de l’IVA a través del telèfon mòbil amb l‘objectiu d’atraure nous consumidors a la ciutat i a la vegada potenciar tant el comerç local com el mercat setmanal de dimarts i dissabte.

El Tax-Free és encara força desconegut per a la majoria dels comerços urgellencs per la seva complexitat i la manca de temps per tramitar-lo. És per això que amb aquesta App, dirigida bàsicament als veïns del Principat d’Andorra, botiguers i marxants de la Seu d’Urgell podran oferir un descompte addicional a través de la devolució de l’IVA.

Es tracta d’una eina 100% digital i gratuïta que opera des del mòbil del consumidor, de tal manera que el comerç no necessita fer cap canvi en els seus processos ni assumir cap cost. “Hem triat aquesta solució per la seva senzillesa, els usuaris només tenen que identificar-se a la botiga i escanejar els seus tiquets de compra a través del mòbil per a sol·licitar el seu IVA”, afirmen la tinent d’alcalde de Promoció Econòmica, Mireia Font, i la regidora de Comerç, Núria Tomàs.

“Amb l’ampliació des del 2019 del Tax-Free ha fet que la balança comercial amb el Principat d’Andorra s’hagi capgirat, fet que ha comportat que els residents del país veí vinguin a la Seu d’Urgell per a realitzar moltes de les seves compres, gràcies al 21% de descompte sense cap cost pels establiments comercials de la ciutat”, remarquen les regidores de Promoció Econòmica i de Comerç.

Val a dir que aquesta aplicació és un producte de l’empresa Woonivers, entitat autoritzada per l’Agència Tributària d’Espanya, sent actualment l’única solució 100% mòbil per a gestionar el Tax-Free. Aquesta empresa ofereix altres serveis de promoció d’incentius del territori a través de la seva aplicació. “És un moment històric a la Seu d’Urgell, és la primera vegada que Andorra i l’Alt Urgell formen una unitat comarcal unida i a través de la nostra eina 100% mòbil podem segmentar al públic, crear incentius personalitzats, promoure rutes turístiques o promocionar productes específiques”, explica Abel Navajas, cofundador de l’empresa.

Per donar a conèixer aquesta nova eina que facilita la gestió del Tax-Free tant per a compradors com pel comerç i parades del mercat, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha convocat una reunió informativa dirigida al sector que tindrà lloc el pròxim dimarts 2 de març, a les tres de la tarda, a la sala Sant Domènec.

En aquesta reunió s’explicarà de quina manera es posarà a disposició de qualsevol establiment comercial de la ciutat aquesta eina gratuïta per aprofitar aquest incentiu turístic i comercial el més fàcil possible.