Oberta la convocatòria per a cobrir tres places de la Policia Municipal de la Seu

Infografia informant de la convocatòria oberta

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha informat que ha procedit a obrir la convocatòria per a cobrir tres places interines d’agent de la Policia Municipal de la ciutat. El termini per a presentar instàncies ha començat aquesta setmana i s’allargarà fins dimecres 18 de juny. El consistori urgellenc ha obert un enllaç al seu portal web des d’on les persones que hi vulguin aspirar poden tramitar la sol·licitud: https://www.laseu.cat/tramits-i-serveis/convocatories-oficials/convocatoria-urgent-agent-policia-local-a-1444. En aquest enllaç també s’hi poden consultar els requisits.

La convocatòria dona resposta a l’anunci que ja havia fet l’Ajuntament de la Seu de cara a reforçar el cos de Policia Municipal per a millorar així la seguretat a la ciutat. En la mateixa línia, hi ha prevista també la dotació de noves places, i cobrir les que estan ara mateix vacants, per a augmentar el nombre d’efectius.