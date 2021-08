Oberta la convocatòria al XII Premi de narrativa fantàstica i de terror d’Encamp

La convocatòria del XII Premi de narrativa fantàstica i de terror ja és oberta i hi podran participar els residents al Principat d’Andorra i a les comarques de la Cerdanya i l’Alt Urgell. Les persones interessades a participar en el certamen tenen fins al 18 de novembre per a presentar les seves obres.

El conseller de Cultura i Afers Socials, David Cruz, ha explicat que “la resposta, any rere any, és tan bona que ens encoratja a seguir convocant aquest premi per a contribuir a la preservació de la llengua catalana i a la participació ciutadana en l’àmbit de la cultura“

Pel que fa a les bases del concurs, l’extensió dels treballs escrits, que han de ser narracions inèdites i correctament escrites en català, ha d’estar compresa entre 3 i 6 pàgines per una sola cara, a doble espai, amb mida 11 i tipus de lletra ‘Times New Roman’, i s’admetran un màxim de tres relats per persona. Hi haurà tres categories, infants -de 6 a 11 anys-, joves -de 12 a 17 anys-, i adults -a partir de 18 anys.

Les narracions s’han de presentar en un sobre tancat amb el títol del treball, que al seu torn contindrà un sobre més petit amb les dades personals de l’autor (nom i cognoms, edat, adreça i parròquia, telèfon i correu electrònic). Els treballs s’hauran d’entregar al Departament de Cultura, al carrer de la Valireta número 2, a la Biblioteca Comunal d’Encamp, al passeig de l’Alguer s/n, a la Biblioteca Comunal del Pas de la Casa, a l’avinguda del Consell General s/n, o bé per correu electrònic a biblioteca@encamp.ad o bibliotecapas@encamp.ad, adjuntant dos arxius, un amb l’arxiu del treball, i l’altre amb les dades del participant (nom i cognoms, edat, adreça i parròquia, telèfon i correu electrònic). No s’admetran arxius que no es presentin en format PDF.

Totes les obres seran publicades al web del Comú d’Encamp i tothom qui ho desitgi podrà puntuar-les. Aquests vots tindran un percentatge del vot final juntament amb el del jurat, que estarà format per tècnics del Comú d’Encamp i personalitats en l’àmbit cultural del país, concretament Iñaki Rubio, Núria Gras i Elisabet Zorita. El jurat podrà declarar desert algun dels premis si, al seu criteri, no s’assoleix la qualitat convenient.

Pel que fa als premis, en categoria infants els tres relats guanyadors obtindran un lot de llibres. Els joves seran premiats amb 350 euros per al primer premi i 250 i 100 euros per al segon i el tercer. Finalment, en la categoria d’adults, hi haurà un primer premi de 600 euros, i un segon i un tercer de 350 i 200 euros.

El premi de narrativa fantàstica i de terror té una dècada llarga de trajectòria, arribant enguany a la XII edició. L’any passat es va publicar el segon recull d’obres premiades des del 2015 al 2019 amb les il·lustracions de Xavier Casals, una de les quals il·lustra el cartell de la convocatòria de l’edició 2021, coneguda com Alosa igual que el conte que il·lustrava.