Oberta, a la Seu, l’exposició de fotografies de Sergi Reboredo sobre el canvi climàtic

Inauguració de l’exposició de Sergi Reboredo sobre els efectes del canvi climàtic, a la Sala La Cuina (Foto: Espai Ermengol)

Ja es pot visitar a la Sala La Cuina l’exposició titulada ‘Els efectes del canvi climàtic. Punt de no retorn’, del fotoperiodista Sergi Reboredo. Aquesta és la primera activitat del cicle ‘Parlem de ciència’, que organitza per segon any l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

La inauguració va incloure una visita guiada per part del mateix Reboredo, per a donar a conèixer el significat i context de les imatges exposades. Aquesta activitat es repetirà el dia de la cloenda, que serà el 28 d’abril.

Reboredo ha explica que aquest treball fotogràfic l’ha preparat perquè fa anys que documenta “un tema que per desgràcia cada vegada és més notícia” i que ho ha fet “des de moltes facetes diferents arreu del món i al llarg de molts anys”. Ara, considera que “ja és hora que vegin la llum, en forma d’exposició i de llibre”. Els horaris de visita són dilluns a divendres, de les onze del matí a les dues del migdia i de les cinc de la tarda a les vuit vespre; i els dissabtes, de les onze del matí a les dues del migdia.

‘Parlem de Ciència’ també proposa dues conferències divulgatives, que es faran els dimecres a les 8 del vespre a l’Espai Ermengol. La primera tindrà lloc aquest dimecres vinent dia 12, a les 8 del vespre, amb el títol ‘Coll de Nargó, una porta oberta al món dels dinosaures’, a càrrec del paleontòleg Àngel Galobart, director del Museu de la Conca Dellà d’Isona i de l’Espai Dinosfera de Coll de Nargó.