Noves sessions informatives a les parròquies sobre l’Acord d’associació amb la UE

Seguint amb les accions de comunicació en relació amb l’Acord d’associació, el Pacte d’Estat per a les Relacions amb la Unió Europea ha decidit impulsar durant el mes de maig diverses sessions informatives obertes a la ciutadania. La primer tindrà lloc el proper 6 de maig a Sant Julià de Lòria, i la voluntat és celebrar un total de dues sessions a la setmana en diferents parròquies per a poder acostar de primera mà i a tot el territori les implicacions de l’acord. Encamp serà la següent parròquia, el dijous 9 de maig, Escaldes-Engordany serà el 13, la Massana serà el dimecres 22, el Pas de la Casa el dijous 23, Canillo el 28 i tancarà Ordino el 29 del mateix mes.

Amb la voluntat que tothom pugui saber quina data li escau millor, properament es difondrà l’hora i el lloc de cadascuna de les trobades. Així ho ha explicat el secretari d’Estat, Landry Riba, durant la lectura comentada del text de l’acord que s’ha celebrat aquest dimarts amb els mitjans de comunicació del país amb l’objectiu que puguin tenir informació detallada de la implicació de l’Acord d’associació.

Pel que fa al format, Riba ha emfatitzat que serà diferent al que va tenir l’acte del Centre de Congressos o les primeres trobades parroquials del 2019 amb la voluntat de donar el màxim de temps possible a la gent que assisteix a l’acte per a poder formular preguntes i resoldre dubtes. Així, hi haurà una petita obertura a mode de contextualització de l’acord i immediatament després s’obrirà un torn de preguntes obert a tots els assistents.

Paral·lelament, i durant la trobada amb la premsa que ha tingut una durada aproximada de 8 hores, Riba també ha explicat que a finals d’aquest mes d’abril està previst poder tenir finalitzat el text definitiu de l’Acord d’associació, després de les diverses revisions tècniques que s’han dut a terme els últims mesos. Un cop validada aquesta versió, s’iniciaran les traduccions a les llengües oficials de la UE i també al català.