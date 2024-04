13.000 infraccions per excés de velocitat al 2023

Control de la Policia a un motorista i acompanyant (Policia d’Andorra)

Els radars han constatat prop de 13.000 infraccions per superar el límit de velocitat el 2023. Els ginys mòbils són els que han enxampat més conductors amb 3.782 infractors, seguits d’un de fix a la carretera general 2 a Encamp que ha posat 2.785 multes i un altre a la general 1, a Santa Coloma, tots dos amb doble sentit. Justament, l’excés de velocitat és la falta que més es va sancionar l’any passat, lluny de les gairebé 500 multes per circular sense la ITV al dia.

Més de 400 accidents de trànsit el 2023

El 2023 es va tancar amb uns 440. Dues amb víctimes mortals. On més n’hi va haver va ser a Andorra la Vella i la majoria de vehicles implicats van ser turismes i motocicletes.

També hi va haver 280 víctimes d’accidents de trànsit, gairebé totes ferides lleus, tot i que una trentena van resultar greus i dues van perdre la vida.

Pel que fa als implicats, hi ha hagut més homes que dones. I per edats, la major part dels conductors tenia més de 30 anys. També hi ha hagut prop de 200 accidents que, sortosament, tan sols van causar danys materials.

Bona part dels sinistres s’han produït entre dos vehicles. I, per zones, Andorra la Vella ha estat l’escenari principal, seguit d’Escaldes-Engordany, Encamp i la Massana.

El nombre d’accidents ha mantingut una tendència regular durant l’any, tot i que al setembre, juliol i gener es va notar un petit repunt. En xifres totals, en comparació amb el 2022, han baixat. N’hi hagut un centenar menys.