Nova trobada d’Urgells, a la Seu

Cartell de la trobada d’Urgells a la Seu

La Seu d’Urgell viurà aquest diumenge, 8 de setembre, tot coincidint amb la diada de Santa Maria d’Urgell, una trobada de persones que porten aquest nom. La iniciativa es va posar en marxa l’any 2019 i des de llavors se celebra cada any per aquestes dates. Enguany se’n farà la sisena edició. La Trobada d’Urgells començarà a 2/4 d’11 del matí amb una visita a l’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat, seguida de l’assistència a la missa en honor a la Mare de Déu d’Urgell, que començarà a 2/4 de 12 a la Catedral.

Al final de la missa (12.10 h) es farà una ofrena floral a la Mare de Déu. Per a acabar, a 2/4 d’una del migdia les participants es faran una fotografia de grup al Parc del Cadí per a tenir un record de la jornada.

Les organitzadores tenen constància que actualment hi ha més d’una seixantena de persones que tenen el nom d’Urgell. La majoria són de l’Alt Urgell o bé tenen vincles familiars amb la comarca, però també se n’ha localitzat a Barcelona i a Granollers. A més a més, també hi ha alguns homes que es diuen Urgell, però, en aquest cas, el motiu no és per la patrona de la Seu, sinó per la comarca de l’Urgell.





Origen del nom

Urgell (o Maria d’Urgell) és un nom d’advocació mariana. Originalment, els prenoms derivats d’advocacions marianes completaven el nom de Maria, fins que han pres significat per ells mateixos. Segons explica Joan Coromines, el nom és d’origen preromà i interpreta que el seu significat es relacionaria amb la presència d’aigua, cosa que és versemblant si es té present l’origen específicament pirinenc del topònim i l’entorn natural de la Seu, on hi conflueixen els rius Segre i Valira. De fet, en llengua basca, ‘ur’ significa ‘aigua’.

L’onomàstica se celebra per la diada de les Mare de Déus Trobades (8 de setembre), entre les quals també hi ha les de Núria, Meritxell (Andorra), la Sagristia (Puigcerdà), Queralt (Berga), Claustre (Solsona) o Tura (Olot).

A banda de la Seu, la denominació ‘Urgell’ també apareix a les poblacions de Bellcaire i Bellmunt (a la Noguera) i de Bell-lloc i Ivars (al Pla d’Urgell). Aquestes comarques, juntament amb l’actual Alt Urgell, el Solsonès i la Segarra, havien conformat el Comtat d’Urgell, instaurat l’any 785 i que va tenir entitat pròpia fins al 1413, quan el comte Jaume II va ser desposseït i empresonat per haver-se rebel·lat contra el príncep castellà Ferran d’Antequera, que al 1412 s’havia proclamat rei d’Aragó i Catalunya pel Compromís de Casp.