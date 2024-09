Finalitzen les activitats de ‘A l’Estiu, viu l’Esport a la Seu!’, amb un augment d’infants inscrits

La canalla s’ho ha passat molt bé aquest estiu a la Seu (Aj. la Seu)

L’oferta esportiva de “A l’Estiu, viu l’Esport a la Seu” ha finalitzat aquest divendres, 6 de setembre, després d’onze setmanes en les quals la canalla ha pogut gaudir de les propostes que el Servei d’Esports de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha organitzat durant tot l’estiu. La primera activitat, “A l’Estiu, Aventura” es va iniciar la darrera setmana del mes de juny i ha ofert fins a sis torns setmanals amb experiències centrades en activitats en el medi natural durant les quals, la canalla que hi ha participat, nenes i nens de 5 a 14 anys, ha gaudit de sortides en BTT, senderisme, curses d’orientació, trekking aquàtic, ràfting, piragüisme, karting i escalada, a banda de refrescants activitats a la piscina municipal.

La participació en aquest primer tram de l’estiu ha tornat a créixer respecte les darreres edicions i n’han gaudit un total de 382 infants, respecte els 288 de l’any passat, i amb alguns torns ratllant la vuitantena d’inscrits.

Pel que fa a la segona proposta de lleure esportiu “A l’Estiu, tot l’Esport”, amb cinc torns que ofereixen activitats esportives més orientades a esports tradicionals i emergents i que es duu a terme majoritàriament en les instal·lacions esportives municipals, la participació ha arribat a les 179 inscripcions que, en base al calendari de festius del mes d’agost i la Festa Major, és també una xifra molt positiva. En total, el nombre d’infants que han gaudit de les activitats de “A l’Estiu, viu l’Esport a la Seu” ha arribat als 561 nenes i nens, respecte als 544 de l’any passat.

La regidora d’Esports de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, Bàrbara Romeu manifesta que “després d’un estiu molt intens, el balanç de les activitats esportives és molt positiu. Hem tornat a superar les xifres de les darreres temporades i el retorn que ens arriba de part de la canalla participant i de les famílies ens referma en la nostra proposta i en el compromís de seguir treballant per a millorar en tot allò que es pugui”, i afegeix que “volem agrair a les famílies urgellenques i també a moltes d’estiuejants la confiança que han demostrat un estiu més en l’oferta del Servei d’Esports i en l’excel·lent feina que fa l’equip de monitors i monitores del casal”.

Enguany s’ha mantingut durant el mes de juliol la proposta de “A l’Estiu, Aventura!” que, tradicionalment i fins l’any passat, es duia a terme durant el mes d’agost.

Aquest canvi va estar motivat, per l’important creixement de casals i campus esportius a la ciutat, tots ells durant el mes de juliol. Aquestes activitats són importants per a les entitats locals i demanen un altíssim ús de les instal·lacions municipals. Per això, programant durant el mes de juliol “A l’Estiu, Aventura!” -oferta que es porta a terme majoritàriament en el medi natural-, s’han alliberat horaris d’equipaments que han fet servir les entitats locals per a les seves activitats.

Per contra, durant el mes d’agost l’ocupació de les instal·lacions és menor i es pot disposar de més franges per a les activitats de “A l’Estiu, tot l’Esport” que es fan, majoritàriament, en equipaments esportius.