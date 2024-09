RTVA enceta dilluns nova temporada

El periodista Gabriel Fernández Coy (ATV)

Aquest divendres RTVA ha acomiadat la temporada d’estiu i a partir del proper dilluns es coneixeran les noves propostes de ràdio i televisió amb espais per a parlar de creixement personal, ampliar la cultura, posar la mirada en els problemes socials i seguir informats amb tot rigor. La nova temporada a Ràdio i Televisió d’Andorra (RTVA) continua apostant per l’actualitat nacional social, cultural, esportiva i política amb les emissions habituals de la casa, amb informatius, retransmissions en directe i programes que incorporen novetats.

A La clau que canvia a dijous i La companyia que, a banda de la ràdio, es podrà veure tres dies a la televisió, s’hi sumen novetats com el programa de recomanacions literàries, dimecres, amb Quixots, i grans apostes. La primera s’estrena dimarts. “El camí de la vida”, amb Àlex Rovira, un espai de conversa i reflexió per a parlar de lideratge, benestar emocional i la superació personal. L’altre, vinculat amb el compromís amb els temes socials és Focus, amb Laura Cugat, que començarà el 25 de setembre”.

Dani Ortolà, cap de programes d’Andorra Televisió, assenyala que “el primer a encetar temporada serà Gabriel Fernàndez, a la ràdio, amb el seu programa “Avui serà un bon dia”, amb un inici de curs a l’escola andorrana de Santa Coloma on, entre d’altres, s’entrevistarà Ladislau Baró, ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats.

La ràdio també té nous espais per a nous públics. “Les dues grans novetats de la temporada, un programa magazín a la tarda enfocat als joves, Fora de context, presentat per Anna Mata, i La gàbia del mico, les tardes del dimarts (de 14.30h a 15h) per a tractar la cultura d’un vessant més transversal”, indica Jordi Lorente, responsable de RNA.

L’actualitat esportiva passa per les retransmissions esportives, el Tot Lliga, cada dilluns, i la Zona Esports.

Per a la resta, els estudis de Ràdio Nacional d’Andorra (RNA) acolliran el Pioshow; Rusquejant; Connectem; De tot i força, amb Òscar Royo; Fent números, amb Jordi Lorente; i El torb, amb Josep Tomàs.