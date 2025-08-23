Nova màquina decapadora, a la Seu, per a la neteja viària

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha aprovat aquesta setmana la compra d’una màquina decapadora per a la neteja viària. L’adjudicació s’ha fet a Grau Maquinària i Servei Integral S.A. El vehicle, que tindrà un cost aproximat de 270.400 euros, s’adquireix per tal d’eliminar xiclets, taques i brutícia en general i, alhora, desinfectar la superfície de la via pública.
El consistori urgellenc va dur a terme el mes de novembre de 2023 una prova pilot amb aquesta màquina a diversos carrers del centre històric i també al passeig de Pasqual Ingla. La valoració va ser molt positiva i ara s’utilitzarà per a millorar l’acció de neteja diària a la ciutat.
Altres acords
En un altre ordre de coses, la Junta de Govern urgellenca també ha donat el vistiplau a l’adjudicació a Jornet Llop Pastor SLP de l’estudi i proposta sobre estratègies urbanes per al nucli històric. L’informe té un pressupost de 35.760 euros, després de l’adhesió de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell a l’acord marc de serveis de redacció de documents per a tràmits de planificació territorial i planejament urbanístic amb destinació a les entitats locals de Catalunya.
Finalment, el consistori ha aprovat les certificacions d’obra de la rehabilitació de la plaça ‘El Rastrillo’, amb un cost de 19.257 euros, i l’arranjament dels paviments de les voreres de la Seu d’Urgell, que ascendeix a 12.629 euros.