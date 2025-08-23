Curs a la Seu d’Urgell per a descobrir la Intel·ligència Artificial

L’Associació d’Empresaris de l’Alt Urgell, a través de la Cambra de Lleida, organitza del 16 de setembre al 4 de novembre, un curs per a descobrir la Intel·ligència Artificial (IA). La formació serà presencial i es farà al Centre Empresarial i Tecnològic del Pirineu (CETAP), a l’edifici de les Monges de la Seu d’Urgell. Les classes tindran lloc els dimarts i dijous de 18 a 20 hores.
El taller pràctic i introductori vol explicar què és la IA i com s’utilitzen eines com ChatGPT, Copilot, Gemini, Deepseek. També s’hi explicarà la possibilitat de crear imatges, vídeos i música de forma fàcil, així com l’automatització de tasques i l’ús d’assistents virtuals. Finalment, el programa inclou l’anàlisi de dades amb Intel·ligència Artificial i un repàs a les bones pràctiques, ètica i limitacions d’aquesta nova tecnologia.
Les persones interessades poden inscriure’s a través del correu electrònic info@aeau.org o bé al telèfon 621 224 515. El curs està finançat amb fons europeus.