Nova concentració en suport a Palestina a la Seu

Cartell per a la concentració a favor del poble de Palestina a la Seu (RàdioSeu)

Un grup de veïns de la Seu d’Urgell ha convocat una nova concentració a favor de Palestina. L’acció s’ha anunciat per a avui divendres, a les 8 del vespre, a la plaça dels Oms. La convocatòria es presenta amb el lema “aturem el genocidi a Palestina” i reclama que s’acabi amb “el comerç d’armes amb Israel”.

El cartell no esmenta cap entitat organitzadora, tot i que n’han fet difusió col·lectius anticapitalistes com Endavant Alt Urgell, que ja havia donat suport a la protesta que es va fer el passat dia 10, just després de l’esclat del nou conflicte entre l’Estat d’Israel i l’organització armada islamista Hamàs, que controla el territori de Gaza.

En aquestes gairebé dues setmanes, els enfrontaments, assalts i bombardejos han causats la mort de centenars de civils a banda i banda, i aquests darrers dies el conflicte també s’ha estès a Cisjordània i a la frontera israeliana amb el Líban.

D’altra banda, l’Ateneu Popular de Cerdanya ha comunicat que s’ha adherit a un manifest, també de suport a Gaza, en què qualifiquen igualment de “genocidi” la situació actual en aquest territori. Segons expliquen els seus impulsors, al document s’hi han afegit “més de 350 professionals, artistes i entitats culturals”.