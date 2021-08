Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

Fes el bé i no miris a qui. No et serà fàcil mantenir-te al marge d’una discussió. No prenguis part, et beneficia tractar d’apaivagar els ànims. Treball: aconseguiràs el que vols si no afegeixes tibantó a la situació, si esperes al fet que tot estigui madur per actuar.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Els teus sentiments es troben exaltats i la lluna intensificarà aquest estat de plenitud. Activa al màxim els teus sentits per evitar qualsevol distracció. Treball: un acord que vas signar podria no dur-se a terme, però potser sigui això el que més et convé.

Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

La teva necessitat de conversar pot ser apressant aquests dies. Tal vegada parles de sentiments. Deixa fluir les teves emocions. Treball: comprova que tot estigui correcte abans de contactar amb el client. És possible que descuidis uns detalls importants i pots pagar-ho car.

Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

Setmana de moltes vivències que poden marcar un abans i un després en la teva vida. Deixa fluir les teves emocions i mostra’t agraït. Treball: canviaràs d’opinió sobre una persona que et semblava antipàtica, perquè et donarà l’oportunitat que esperes.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

Si els teus ànims estan per terra, serà perquè no fas res per remuntar. Responsabilitza’t de la teva actitud i deixa de buscar culpables fora. Treball: dóna la teva opinió però no la imposis. Aquest és el millor moment per passar desapercebuda.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

És més fàcil trobar una agulla en un paller que veure’t cedir a l’encant de l’espontaneïtat. No t’estranyis que et retreguin la falta d’espurna. Treball: pensa en el que pots fer per millorar les teves condicions laborals. No et conformis.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Setmana d’emocions, pots enamorar-te d’una persona especial, algú atípic que no entra en els teus esquemes i que no obstant això pot ser qui toqui la teva ànima. Treball: creu en aquest moment de creixement i oportunitat. T’espera alguna cosa molt bona.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

La lluna activa el sector dels viatges, moments per preparar un cap de setmana idíl•lic, per promoure aquesta part misteriosa de la teva personalitat.Treball: si t’has proposat fer canvis, pensa en allò que t’obstines en no canviar, des de fa dècades.

Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Hi ha sentiments que estan buscant sortir, tant els més positius com aquells que bloquegen les teves emocions. Treball: aquests dies t’hauràs de centrar en assumptes professionals que tenen relació amb temes personal i això et preocuparà.

Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Has de creure en el teu atractiu i confiar que la persona a qui has d’interessar està esperant al fet que vagis a per ella. Llança’t. Treball: ets algú que sol motivar-se positivament, el treball és part de la teva realització personal i no has d’estar decaigut.

Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Esforça’t per buscar nexes d’unió en comptes de divergències. Dedica més temps als teus fills, a la teva parella… et troben a faltar. És un bon moment per acabar un treball pendent i no començar un altre fins a haver fet balanç del que ha suposat l’anterior.

Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Una reunió de família podria ajudar-te a estar més a prop d’ells, sentir el seu afecte i expressar el teu. Et sentiràs estimada. Treball: mostra’t diplomàtic si sorgeix un conflicte, no guanyaràs res posant-te de part d’uns o d’uns altres. Intenta posar harmonia.